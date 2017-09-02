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TDV Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da, Türkiye'de hayırseverlerin vekalet yoluyla bağışladıkları bin 100 kurban hissesi, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Türkiye'nin...

TDV Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da, Türkiye'de hayırseverlerin vekalet yoluyla bağışladıkları bin 100 kurban hissesi, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Şemsettin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'a gönderilen bin 100 hissenin 700'ünün Çuy, Issık Göl, Narın ve Celalabad bölgelerinde, 400'ünün de Oş'ta ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Kurban etlerinin dağıtımları, başkent Bişkek'teki Orta Asya'nın en büyük camisinin avlusunda yapıldı.

Pasaportlarını ibraz ederek yardımları teslim alan aileler Türk halkına teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
BişkekDiyanet Işleri BaşkanlığıKırgızistanKurban EtiTDVTürkiye Diyanet Vakfı
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