TDV Kurban Bayramı'nda 300 bin kurban bağışı bekliyor

SAMSUN (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Kurban Bayramı'nda almayı planladığı kurban bağışıyla ilgili, "Bu yıl 275 bin hedef koyduk ama benim beklentim 300 bin civarındadır. Dünyada açlığın, kıtlığın kol gezdiği, Türkiye'nin bir ümit olarak ortaya çıktığı dönemde Anadolu insanı bu beklentiyi karşılayacaktır." dedi.

"2017 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu Bölge Toplantısı", Samsun Müftülüğünde Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin müftü ve cami imamlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak bu yıl 135 ülkede 400 farklı noktada kurban kesimi gerçekleştirileceğini söyledi.

Mümkün olduğunca ümmet coğrafyasında mağdur, muhtaç kişilerin bulunduğu bölgelerin tercih edildiğine vurgu yapan Ünal, "TDV nerede ne kadar ihtiyaç varsa onu göz önüne aldı. 135 farklı ülkede eş zamanlı kesimler yapılacak. TDV'ye kurban bağışında bulunan kişilere kurbanlıkları kesildiği anda bilgi iletilecek. Geçen yıl da bu sistemi kullanmıştık, bu yıl da aynı şekilde bu sistem üzerinden bağışçılara bilgi ulaştırılacak." diye konuştu.

Geçen yıl 225 bin kurbanlık hedefi konulduğunu hatırlatan Ünal, hedefin üzerine çıkılarak 245 bin kurbanlık bağışı alındığına dikkati çekti.

Ünal, "Bu yıl 275 bin hedef koyduk ama benim beklentim 300 bin civarındadır. Dünyada açlığın, kıtlığın kol gezdiği ve Türkiye'nin bir ümit olarak ortaya çıktığı dönemde Anadolu insanı bu beklentiyi karşılayacaktır." ifadesini kullandı.

Ünal, TDV'nin bu yıl vekalet yoluyla kurbanlık kesim bedelini yurt içinde 850, yurt dışında ise 600 lira olarak belirlediğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Kurban ibadeti Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya adını bile duymadığımız ülkelerde, hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize uzattığımız yardım eline vesile olmaktadır. İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklık ile mücadele eden ülkelerden bir Müslümanın selamına muhtaç kalan tecrit yerlerine, 7 kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."



