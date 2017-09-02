TDV, Lübnan'da kurban eti dağıttı

AKKAR (AA) - Türkiye'den hayırseverlerin vekalet ile bağışladıkları kurbanların etleri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Türkmen kasabalarından Kavaşra'ya gelen TDV gönüllüleri, bölgede bulunan vatandaşlara et dağıttı.

Et dağıtımına destek olan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın coşkusunu ülkedeki Türkmen vatandaşlarla birlikte yaşamak için geldiklerini söyledi.

Bölgede Türkiye'den bir çok sivil toplum kuruluşunun yer aldığını anlatan Erciyes, "Türkiye'den hayırseverlerin bağışladığı kurbanların etlerini Türkmen vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Türkiye, hangi coğrafyada olursa olsun Türkmenleri hiçbir zaman unutmayacak. Bugün burada oluşumuz da bunun bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

Kavaşra Belediye Başkanı Muhammed Abdulkerim de Türkiye'ye yardımları için teşekkürlerini iletti.

Gönüllüler et dağıtımı sırasında çocuklara balon ve şeker hediye etti.