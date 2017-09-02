Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam martin bernhart bağlama ustası Bayramlaşma töreni
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

TDV, Lübnan'da kurban eti dağıttı

- Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Erciyes: - "Türkiye, hangi coğrafyada olursa olsun Türkmenleri hiçbir zaman unutmayacak. Bugün burada oluşumuz da bunun bir göstergesidir"

TDV, Lübnan'da kurban eti dağıttı

AKKAR (AA) - Türkiye'den hayırseverlerin vekalet ile bağışladıkları kurbanların etleri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Türkmen kasabalarından Kavaşra'ya gelen TDV gönüllüleri, bölgede bulunan vatandaşlara et dağıttı.

Et dağıtımına destek olan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın coşkusunu ülkedeki Türkmen vatandaşlarla birlikte yaşamak için geldiklerini söyledi.

Bölgede Türkiye'den bir çok sivil toplum kuruluşunun yer aldığını anlatan Erciyes, "Türkiye'den hayırseverlerin bağışladığı kurbanların etlerini Türkmen vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Türkiye, hangi coğrafyada olursa olsun Türkmenleri hiçbir zaman unutmayacak. Bugün burada oluşumuz da bunun bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

Kavaşra Belediye Başkanı Muhammed Abdulkerim de Türkiye'ye yardımları için teşekkürlerini iletti.

Gönüllüler et dağıtımı sırasında çocuklara balon ve şeker hediye etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KavaşraLübnanTürkiye Diyanet VakfıTürkiye'nin Lübnan Büyükelçisi çağatay Erciyes
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5