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TDV Lübnan'da kurban kesti

- Ülkede dağıtılacak kurban hisselerinin kesimine başlandı

TDV Lübnan'da kurban kesti

BEYRUT (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlileri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kurban kesti.

Kurban Bayramı için başkent Beyrut'a gelen TDV gönüllüleri heyeti, kesim alanına gelerek hayvanların başında tekbir getirdi.

Kesimin ardından, Türkiye'nin Beyrut Başkonsolosu Hüyren Erdoğan ve gönüllüler, Suriyeli mültecilere ve ihtiyaç sahiplerine et dağıttı.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurban kesiminin Lübnan'da memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Bu tür organizasyonlar sayesinde halkın Türkiye'ye bakışlarının olumlu yönde değiştiğini belirten Erdoğan, "Kültürümüzün birbirine yakınlığından dolayı kurbanlar burada iyi karşılanıyor. Aramızdaki ilişki ve bağları daha da kuvvetlendiriyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün derneklere elimizden gelen desteği veriyoruz, yardımları yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince iyi sonuçlar çıkartmaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Suriyeli mülteci Hassan Abdülkerim El Yasin (55), organizasyon görevlilerine teşekkür ederek, "Türk vatandaşlarına, Cumhurbaşkanına ve Başbakanına çok teşekkür ediyorum. Buradaki derneklere de bize yardım ulaştırdıkları için şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Vakfın, Lübnan'daki partner kuruluşunun Genel Müdürü İmad Said, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Lübnan'a gösterilen ilgiden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve yetkililere teşekkür etti.

Heyet, Filistinli mültecilerin yaşadığı Tetermaya Mahallesi'ndeki halka et dağıttı.

TDV yetkilileri, bayram süresince Lübnan genelinde kesilecek 420 hisseye ait 60 büyükbaş hayvanın etinin, yaklaşık 45 bin kişiye ulaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

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BeyrutCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKurban Bayramı
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