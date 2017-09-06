TDV Madagaskar'da gönülleri fethetti

ANTANANARİVO (AA) - Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Madagaskar'da yürüttüğü Vekaletle Kurban Kesim Programı tamamlandı.

TDV'nin 4 kişilik gönüllü heyeti, başkent Antananarivo, Fianarantsoa ve Tulear kentlerinde, 700 hisseden oluşan 100 büyükbaş hayvanın kesimini yaparak bölge halkına ve ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Heyet Başkanı Hakan Aktaş, Madagaskar'daki kurban organizasyonu hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Türkiye'nin, özellikle de TDV'nin son yıllarda yurt dışı kurban faaliyetlerindeki yükselişine dikkati çeken Aktaş, her geçen yıl kurban bayramını dünyanın farklı ülkelerindeki Müslümanlarla geçirmek isteyen gönüllülerin sayısının arttığını söyledi.

"Bu yıl vakfımızın Vekaletle Kurban Programı'nda gönüllü olmak için başvuranların sayısı oldukça fazlaydı. Her geçen yıl, bir öncekine nazaran daha fazla kardeşimiz bize 'Ben de farklı coğrafyalardan Müslüman'ın bayram sevincine ortak olmak istiyorum.' diyor. Bu ilgiden son derece memnunuz." ifadelerini kullanan Aktaş, gidilen ülkelerde gönüllülerin, et dağıtımının yanı sıra bölgedeki Müslüman ve diğer ihtiyaç sahiplerini ziyaret ettiğini de aktardı.

Aktaş, Madagaskar'daki organizasyonun başarıyla tamamlandığını ve ülke insanının kendilerine gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Madagaskar'da 1 haftada, karayoluyla yaklaşık bin 500 kilometre yol yaptık. Bize emanet edilen kurbanlarımızı 3 farklı kentte kestik ve dağıtımını yaptık. Araçların dahi zor ulaştığı bölgelerde bile ihtiyaç sahiplerini bulmaya, kapılarını çalmaya gayret ettik. Kurban elbette meşakkatli bir ibadet ancak özellikle nüfusun yalnızca yüzde 15'inin Müslüman olduğu bir Afrika ülkesinde daha çok emek ve sabır gerektiriyor. İmkanları son derece kısıtlı bu ülkede hem kurbanlarımızı kesip dağıttık hem de bölge halkını yakından tanıma şansı bulduk. 'Biz Türkiye'den sizin için geldik.' dediğimizde insanların gözlerindeki şaşkınlık ve sevinçten etkilenmemek mümkün değildi."

- "Dedem yaşında kardeşimizin hürmeti çok etkiledi"

Gönüllü ekipte bulunan TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Müdürü Yıldırım Alkış da ilk kez kurban programında yer aldığını belirterek, Türkiye'nin bu coğrafyalarda daha sık ve güçlü şekilde varlık göstermesi gerektiğini kaydetti.

Alkış, Fransa'dan bağımsızlığını 1960'ta elde eden Madagaskar'da sömürgecilik fiilen bitmiş olmasına rağmen zihinlerdeki izlerinin hala canlı kaldığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz buraya sadece et dağıtmaya gelmemeliyiz. Elbette bu da son derece önemli ancak Türkiye'nin bu bölgelerde daha derinlikli ve uzun soluklu faaliyetler yapması gerektiğine inanıyorum. Çok ilginçtir, çocuklara şeker dağıtıyorsunuz, babaları hatta dedeleri yaşındakiler de 'Bana da, bana da.' diyor. Beyaz adam versin biz alalım gibi bir zihniyet hakim. Bunun üzerine çalışmamız lazım."

Belçika'da doğup büyüyen ve Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören Kerem Deniz, TDV ile ikinci kez gönüllü kurban faaliyetine katıldığını söyledi.

Deniz, geçen yıl tek sefere mahsus gittiği Senegal'deki kurban organizasyonunda şahit olduğu bir olaydan çok etkilendiğini ve kendine bundan sonra tüm gönüllü bayram organizasyonlarında yer alacağına dair söz verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Geçen sene Senegal'de dedem yaşında bir kardeşimizin kurban eti dağıtırken bize gösterdiği hürmet beni çok etkiledi. Oysa hürmeti hak eden oydu, ben elini öpmek için eğildiğimde vermek istemedi. Bu olaydan çok etkilenerek siyahı beyazı, fakiri, zengini fark etmeksizin kardeş olduğumuzu, kimsenin kimseden üstün olmadığını göstermek için her yıl gönüllü olmaya karar verdim. Elbette asıl çıkış noktam Allah rızası. En uzak coğrafyalara gidip 'Bizim sizden farkımız yok, hepimiz kardeşiz.' demek için her yıl TDV ile göreve hazırım. "

Gönüllü heyet, Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi Volkan Türk Vural'ı da ziyaret etti ve Türkiye Maarif Vakfı Antananarivo Koordinatörü Süleyman Böge ile bir araya geldi.

Madagaskar genelinde Müslüman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşen heyet programını tamamlayarak yurda döndü.

- Bu yıl 257 bin 789 hisse, toplam da 1 milyonu aşkın kurban

TDV'nin bu yılki Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında 257 bin 789 kurban, yurt içinde 260 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında ise139 ülkede kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Arjantin'den Arakan'a, Pakistan'dan Tayland'a uzanan geniş bir coğrafyada yürütülen programa talep geçen yıllara kıyasla yüzde 7,5 (18 bin 375 hisse) arttı.

Program kapsamında, vekaletle kesilen hisse kurban sayısı bu yıl dahil 1 milyon 364 bin 158'e ulaşmış oldu.