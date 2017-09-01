TDV, Madagaskar'da kurban kesim organizasyonu düzenledi

ANTANANARİVO (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlileri Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da kurban kesimi yaptı.

Kurban Bayramı için başkent Antananarivo'ya gelen TDV Madagaskar heyeti, 350 hisseye ait 50 büyükbaş kurbanı kesti.

AA muhabirine bilgi veren Madagaskar heyet sorumlusu Hakan Aktaş, şunları kaydetti:

"4 kişilik ekiple, bize emanet edilen kurbanları hakkıyla 3 ayrı bölgede kesip dağıtımını yapacağız. Başkentten sonra bayram süresince 2 ayrı bölgeye daha giderek görevimizi yerine getireceğiz. Bu bayramı Türkiye'den binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerimizle geçirmekten son derece memnunuz. Bu vesileyle de tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz."

Heyet, Antananarivo'nun ardından Fianarantsoa ve Tulear bölgelerine giderek toplam 700 hisseyle 100 büyükbaş kurbanın kesimini yaparak dağıtacak.

TDV, bayram boyunca 135 ülke, 400 bölgede kurban kesim faaliyetinde bulunacak.