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TDV, Multan'da insanların yüzünü güldürdü

- TDV, Pakistan'ın Multan kentinde ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği gıda yardımı organizasyonuyla yöre halkının ihtiyaçlarını karşıladı - TDV Pakistan Proje Yöneticisi Kandemir: - "Vakıf olarak ramazan etkinlikleri kapsamında Pakistan'da organize ettiğimiz program çerçevesinde yoksul ailelere yardımlarımızı ulaştırdık"

TDV, Multan'da insanların yüzünü güldürdü

MULTAN (AA) - MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan etkinlikleri kapsamında Pakistan'ın Karaçi ve İslamabad şehirlerinin ardından Multan kentinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Vakıf, Multan'ın kırsal kesimi dahil olmak üzere 900 aileye, un, yağ, şeker, mercimek, pirinç ve hurma içeren koliler dağıttı.

TDV Pakistan Proje Yöneticisi Ahmet Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu yıl ramazan etkinlikleri kapsamında Pakistan'da üç şehirdeki yoksullara ulaştıklarını kaydetti.

Karaçi ve İslamabad'ın ardından Multan'da gıda kolisini dağıttıklarını ifade eden Kandemir, toplam bin 500 yardıma muhtaç aileyle temas kurduklarını söyledi.

Kandemir, "Vakıf olarak ramazan etkinlikleri kapsamında Pakistan'da organize ettiğimiz program çerçevesinde yoksul ailelere yardımlarımızı ulaştırdık." dedi.

-"Daha çok insana ulaşmalıyız"

TDV'nin her yıl ulaştığı yoksul sayısının arttığını, bu sene 64 ülke ve 278 bölgede faaliyet yürüttüklerini aktaran Kandemir, gittikleri ülkelerdeki proje ortaklarıyla gıda yardımının yanı sıra eğitim hizmetleri verdiklerini dile getirdi.

Kandemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak devletimiz ve milletimizden aldığımız güç ve destekle dünya üzerindeki mazlumlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaştığımız bölgelerde gördüğümüz insanların yoksullukları içimizi acıtıyor. 'Veren el alan elden üstündür' düsturuyla hareket ederek daha çok insana ulaşmalıyız."


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Anahtar Kelimeler:
PakistanPencapTürkiye Diyanet Vakfı
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