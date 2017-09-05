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TDV Nijer'de yetim çocukları unutmadı

- Vakıf, 210 çocuğa kıyafet yardımında bulundu

TDV Nijer'de yetim çocukları unutmadı

NİAMEY (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Nijer'deki Kurban Bayramı organizasyonunun ardından yetimhaneleri ziyaret ederek, çocuklara kıyafet hediye etti.

TDV Nijer Koordinatörü Mahmut Temelli ve beraberindeki 19 gönüllü, başkent Niamey'deki 2 ayrı yetimhaneyi ziyaret etti. Yetimhane yetkilileriyle görüşen heyet, 210 yetim çocuğa kıyafet yardımında bulundu.

Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin 35 bölgesinde 2 bin 600 kurban vekaletinin kesimini yaptıklarını söyledi.

Kurban dağıtımlarının ardından yetim çocukları ziyaret etmek istediklerini belirten Mahmut Temelli, "Yaklaşık 210 çocuğumuzu giydirdik. Az da olsa anne ve baba hissiyatını hissettirebilmek için kardeşlerimizin yanına geldik, bayramlaşmış olduk. Türkiye'den bağışçılarımızın ve kardeşlerimizin çocuklara göndermiş olduğu çam sakızı çoban armağanı küçük hediyelerimizi verdik." diye konuştu.

Temelli, yetimlerin ümmete faydalı olması için çalışacaklarını da kaydetti.

Gönüllüler, kıyafetin yanı sıra çocuklara balon ve şeker de ikram etti.

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