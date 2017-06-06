TDV Nijeryalıları ramazanda da yalnız bırakmıyor

ABUJA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Nijerya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı.
Türkiye'nin Abuja Dini Ataşesi Ali Kaşıkırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin Nijerya'daki Durumi Mülteci Kampı, Nurul Beyan Okulu ve Abuja'nın Dee Dee bölgesinde 500'den fazla aileye gıda kolisi dağıttığını söyledi.
Kolilerde, bölge halkının genellikle tükettiği gıda maddelerinin bulunduğunu anlatan Kaşıkırık, kolilerin pirinç, şeker, patates unu, sıvı yağ ve hurma gibi ürünlerden oluştuğunu belirtti.
Nijeryalıların, Türk halkına yardımlarından dolayı minnettar olduklarını aktaran Kaşıkırık, TDV'nin bölgedeki faaliyetlerinin süreceğini aktardı.