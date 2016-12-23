TDV Sudan'da Kur'an-ı Kerim bastıracak

ANKARA (AA) - ERTUĞRUL SUBAŞI - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), dünyada Kur'an-ı Kerim bulunmayan hiçbir yer kalmaması amacıyla başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Sudan'da 100 bin Kur'an-ı Kerim bastırılacak.

TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan dünyanın sayılı Kur'an matbaalarından biri olan Dar Mushaf Afrika Matbaası ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Şu ana kadar "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında bağışçıların 546 bin 456 Kur'an hediye ettiğini vurgulayan Tutkun, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 210 bin Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını söyledi.

- "Afrika'nın farklı ülkelerine de göndermeyi planlıyoruz"

Tutkun, basımı devam eden 220 bin Kur'an-ı Kerim'i dağıtacaklarını vurgulayarak mahallinde Kur'an basımının hem nakliye masrafını düşüreceğini hem de bölgede yaşayan Müslümanların Kur'an'a daha rahat ulaşabileceklerini belirtti.

Kur'an-ı Kerimlerin basımdan önce titiz bir hazırlık süreci başlatıldığını ifade eden Tutkun, Sudan Kur'an-ı Kerim Üniversitesiyle işbirliği halinde yürütülen çalışmalarda hafız musahhihlerden bir heyet oluşturduklarını söyledi.

Afrika'da Kur'an-ı Kerim'e yoğun talep olduğunu aktaran Tutkun, şunları kaydetti:

"Vakıf olarak Afrika kıtasında oluşan bu ihtiyacı karşılamak için bölge Müslümanlarıyla işbirliği gerçekleştirdik. Sudan'a giden heyetimiz, Dar Mushaf Afrika Matbaası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Afrika Müslümanlarına hediye edeceğimiz Kur'an-ı Kerimlerin basımı birkaç ay içinde tamamlanacak. 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi kapsamında imzalanan protokol gereği ilk etapta Durri ve Hafs kıraatlarında 100 bin Kur'an basılarak dağıtılacak. Dünyanın 58 ülkesine Kur'an-ı Kerim basarak gönderen Dar Mushaf Kuran Matbaası'yla ilerleyen dönemlerde Afrika'nın farklı ülkelerine Kur'an-ı Kerim gönderimi konusunda da planlamalar yapıyoruz."