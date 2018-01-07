TDV ve Baitussalam'dan Suriyelilere yardım

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan merkezli Baitussalam Derneği ile ortak bir proje hazırlayarak, Suriye'deki çatışmalarda mağdur olanlara 500 bin dolar tutarında kışlık malzeme ulaştırdı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, yaşanan çatışmalar nedeniyle temel ihtiyaçların temininde bile zorluk çeken Suriyeliler, Türk halkının yardımlarıyla nefes alıyor.

Günlük sıcak yemek, gıda paketi dağıtımı, ekmek üretimi, çadır, mutfak malzemesi ve su kuyuları gibi temel yardım faaliyetlerinin yanı sıra okul ve yıkılan camilerin yeniden yapımı, sağlık hizmetleri, din görevlisi eğitimi gibi projelerle Suriyeli savaş mağdurlarının yanında olan TDV, Suriye'deki krizin başlangıcından bu yana gerçekleştirdiği projelerle, 187 milyon lira ayni ve nakdi yardımı savaş mağdurlarına ulaştırdı.

Savaşın acılarını dindirmek için yaptığı çalışmaların yanı sıra İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Suriye yardımlarına da öncülük eden TDV, mevcut partner ağı ve uluslararası iş birlikleri çerçevesinde Pakistan merkezli Baitussalam Derneği ile ortak proje yaparak, mağdurlara 500 bin dolar tutarında kışlık malzeme yardımı ulaştırdı.

Proje kapsamında, ilk etapta Hama yakınlarında yer alan Sarha bölgesindeki ağır bombardımanda evlerini terk edip güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalan ve bir tavuk çiftliğine sığınan 50 ailenin ihtiyaçları karşılandı.

- "Çadırlara yerleştireceğiz"

TDV Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli, konuya ilişkin açıklamasında, Suriyelilerin acılarını dindirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda, Pakistan'da faaliyet gösteren Baitussalam derneğiyle bir proje yürüttüklerini ifade eden Temelli, "Proje vasıtasıyla Türkiye sınırına 120 kilometre uzakta bulunan Hama'da, bombardıman altında zor koşullarda yaşayan ihtiyaç sahibi 2 bin aileye çadır, soba ve yakacak yardımı yapıyoruz. Sarha bölgesindeki ağır bombardımandan kaçıp, güvenli bölgedeki tavuk çiftliğine sığınmak zorunda kalan 50 aileyi kurmakta olduğumuz çadırlara yerleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Temelli, çadırlara yerleştirilen ailelerin günlük sıcak yemek ve su ihtiyacının da yine Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanacağını ifade etti.