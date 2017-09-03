TDV ve İHH'dan Yemen'de kurban eti dağıtımı

HADRAMEVT (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile İHH İnsani Yardım Vakfının (İHH) Yemen'de 16 bini aşkın aileye kurban eti dağıttığı bildirildi.
Yemen'deki Sosyal Reform Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Yahya ed-Diba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV ile İHH İnsani Yardım Vakfının 4 bin 100 küçükbaş hayvanın kesimini tamamlayarak, 16 bin 80 aileye kurban eti dağıttığını söyledi.
Diba, kurban etlerinin ülkedeki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, yetimler, engelliler, ihtiyaç sahibi aileler ile Yemen'deki Somalili ve Filistinlilere ulaştırıldığını dile getirdi.
Türk Kızılayı da Yemen hükümetine bağlı Yüksek Yardım Komitesinin iş birliğiyle Aden'de 3 bin aileye kurban eti dağıtmıştı.