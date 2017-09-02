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TDV'den Afganistan'da kurban yardımı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı dolayısıyla Afganistan'da kurban eti dağıttı.İhtiyaç sahibi ailelere önceden verilen kartlar karşılığında 4 kilogram kurban eti içeren paketler, Kurban Bayramı'nın birinci...

TDV'den Afganistan'da kurban yardımı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı dolayısıyla Afganistan'da kurban eti dağıttı.

İhtiyaç sahibi ailelere önceden verilen kartlar karşılığında 4 kilogram kurban eti içeren paketler, Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde teslim edildi.

Kurban organizasyonu için ülkeye gelen TDV Satınalma Görevlisi Hasan Kader, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV vekalet yoluyla kurban kesimi organizasyonu kapsamında Afganistan'ın Herat, Badahşan, Tahar, Kunduz, Samangan, Belh ve Cüzcan vilayetlerinde yaklaşık 9 bin 50 aileye kurban eti ulaştırıldığını belirtti.

Afganistan'da 230 büyükbaş, 140 küçükbaş kestiklerini ifade eden Kader, yardımların gelecek yıllarda artarak devam edeceğini söyledi.

Kurban paketi alan Haji Esmatullah isimli Afgan, "Bizim köyümüzde yıllardır kurban kesmeyenler var. Herkesin ekonomik durumu çok kötü. Türk halkı sağ olsun bize kurban bağışında bulunmuş." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkeye gelen Türk yardım kuruluşları, kurban eti dağıtımına bayramın son gününe kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanDiyanet VakfıTürkiye
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