TDV'den Arakanlı Müslümanlara yardım

COX'S BAZAR (AA) - SEFA MUTLU - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) Bangladeş'te yaşadığı 9 bölgeye insani yardım malzemelerini dağıtmaya başladı.

Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler tarafından 25 Ağustos'ta başlatılan katliamlardan kaçan Rohingyalar, sınırları belli olmayan kamplarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Mültecilere yardımların ulaştırılması konusunda Türkiye'den kuruluşlar etkin rol oynarken, TDV de Bangladeş hükümetinden gerekli izinleri aldıktan sonra yardım dağıtımına başladı.

TDV ekipleri, Myanmar-Bangladeş sınırında bulunan Kutupalong, Balukhali, Leda, Musuny, Naikkong Chori, Ghundhom, Bander Ban, Nhila ve Cox's Bazar bölgelerinde mültecilere ulaştı.

İlk etapta, 3 bin aileye (yaklaşık 12 bin kişi) 150 bin dolar tutarında gıda ve hijyen maddelerini ulaştıran ekipler, yapılacak çalışmalar kapsamında yardımın 650 bin dolara ulaşmasını planlıyor.

Sahadaki TDV ekipleri mülteci geçişlerinin en yoğun olduğu bölgelerden Teknaf ve Shah Porir bölgesinde, Budist çetelerin katliamından kaçan Arakanlı mültecilerin gelişlerine de eşlik etti.