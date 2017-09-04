TDV'den Endonezya'da kurban eti dağıtımı

SULAWESİ (AA) - Endonezya'da Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı.
TDV, ülkenin Sulawesi, Aceh ve Nusa Tenggar adalarında kestiği 250 büyükbaş kurbanlığın etini bölge sakinlerine ulaştırdı.
Kurban eti alan ihtiyaç sahibi aileler, kendilerini unutmayan Türk halkı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualarını ve teşekkürlerini iletti.
Öte yandan kurban kesimi sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Kesim esnasında kaçarak çevredeki kalabalığın arasına giren dana, kendisini yakalamaya çalışanlara zor anlar yaşattı.