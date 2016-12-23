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TDV'den "İyiliğe Netliyoruz" fotoğraf yarışması

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), "İyiliğe Netliyoruz" sloganıyla iyilik temalı fotoğraf yarışması düzenlendi. TDV, gelecek yıl mart ayında gerçekleştireceği Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında, "iyilik" temalı fotoğraf...

TDV'den

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), "İyiliğe Netliyoruz" sloganıyla iyilik temalı fotoğraf yarışması düzenlendi.

TDV, gelecek yıl mart ayında gerçekleştireceği Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında, "iyilik" temalı fotoğraf yarışması gerçekleştirdi.

"İyiliğe Netliyoruz" sloganıyla düzenlenen yarışmada, iyiliğin yaygınlaştırılması, iyiliğe olan farkındalığın artırılması ve iyilik yapmanın teşvik edilmesi amaçlanıyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 TL ödül verilecek. Sergilemeye değer görülen eserlere de sergileme bedeli ödenecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler www.diyanetvakfi.org.tr, www.uluslararasiiyilikodulleri.com adresli web sitelerinden 12 Şubat saat 23.00'e kadar başvuru yapılabilecek. Yarışma sonuçları 15 Şubat'ta ilan edilecek.

Seçici kurulda fotoğraf sanatçısı Abdurrahman Antakyalı, Türkiye Diyanet Vakfından Abdurrahman Çetin, fotoğraf sanatçısı Ali İhsan Gökçen, Anadolu Ajansı Fotoğraf Haberleri Editörü Fırat Yurdakul, Murat Gür, Murat Sezer ve Mustafa Yılmaz yer alıyor.

Seçici kurul tarafından dereceye ve sergilemeye değer görülen eserler, Uluslararası İyilik Ödülleri programı kapsamında düzenlenecek fotoğraf sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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"İyiliğe Netliyoruz" Fotoğraf YarışmasıTürkiye Diyanet VakfıUluslararası İyilik Ödülleri
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