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TDV'den Nijer'de ihtiyaç sahibi ailelere kurban yardımı

- TDV Nijer Koordinatörü Temelli: - "Türkiye Diyanet Vakfı 135 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştiriyor"

TDV'den Nijer'de ihtiyaç sahibi ailelere kurban yardımı

NİAMEY (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı dolayısıyla Nijer'de, vekalet verilen 2 bin 600 kurbanı 35 bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türkiye Cumhuriyeti Nijer Büyükelçiliği Müşaviri Arda Karakaya, başkent Niamey'deki bir kesim alanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik ve merhamet duygularının güç kazandığı bir dönem olduğunu ifade etti.

TDV'nin, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşının kurban ibadetlerini yerine getirmeye vesile olduğunu belirten Karakaya, "Aynı zamanda Türk ve Nijer halkları arasındaki beşeri ilişkilerin daha da güçlendirilmesi bakımından önemli bir köprü vazifesi göstermektedir." dedi.

TDV Nijer Koordinatörü Mahmut Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bağışçıların kurban vekaletlerini yerine getirmek için Nijer'de olduklarını söyledi.

Temelli, vekalet verilen 2 bin 600 kurbanın etini ülkenin 35 bölgesinde dağıtacaklarını aktararak, "Bağışçılarımıza gerek Türkiye Diyanet Vakfı olarak gerek Nijer halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim, inşallah kurbanlarını kabul etsin. Türkiye Diyanet Vakfı 135 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Törenin ardından TDV'de görevli 16 gönüllü, kurbanlıklarını kesim işlemlerine başladı.

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