TDV'den Senegal'de 75 bin aileye kurban eti

DAKAR (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Senegal Heyeti Sorumlusu Dr. Vugar Akifoğlu, 21 bin hisseye ait kurban etlerinin ihtiyaç sahibi 75 bin aileye dağıtılmak üzere hazırlandığını bildirdi.

Kurban Bayramı için Dakar'a gelen 8 kişilik TDV gönüllüsü, 3 bin büyükbaş kurbanın kesim işlemlerine başladı.

AA muhabirine bilgi veren Akifoğlu, ülkeye 14 bin kurban hissesi ile geldiklerini 7 bin hissenin sonradan ilave edildiğini belirtti. Akifoğlu, kurban etlerinin Senegal'de ihtiyaç sahibi 75 bin aileye dağıtılmak üzere hazırlandığını ifade etti.

Kurban organizasyonunu Dakar'daki yerel derneklerle ortaklaşa yürütüldüğünü anlatan Akifoğlu, "Bayramı Senegal'de geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Programımız çok yoğun geçse de Müslümanlara vacip olan kurban ibadetini yapmanın huzuru içerisindeyiz. Yaptığımız bu organizasyonlarla dünyadaki bir çok coğrafyada Türk milletinin yardımseverliğinin imzasını atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



TDV gönüllüsü olarak kurban kesimi için ülkeye geldiğini belirten vaiz Turan Ali Durupınar da Kurban Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahiplerine yardım fişlerini dağıttıklarını, böylece kesim sırasında herhangi bir izdihamın yaşanmasının önüne geçtiklerini bildirdi.

Senegal'de TDV ile kurban organizasyonunu yapan İslami Forum Derneği Başkanı Mohamed Saidou Ba da yaklaşık 5 yıldır TDV ile ortak çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, Senegal'e gösterdikleri ilgiden dolayı Türkiye'ye ve yetkililerine teşekkür etti.



