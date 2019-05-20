TEB, bin çocuğa maker eğitimi verdi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), "Minik Maker'lar İş Başında" projesi kapsamında 10 kenti ziyaret ederek devlet okullarında öğrenim gören 8-12 yaşlarında bin çocuğa maker eğitimi verdi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın çocukların inovasyon merakı ve potansiyelinden aldığı ilhamla maker hareketini Anadolu'ya yaymak üzere hayata geçirdiği "Minik Maker'lar İş Başında" projesinin bu yılki etabı tamamlandı.

Projenin bu yılki etabında, maker hareketinin Anadolu'ya daha da yayılması hedefiyle 10 kent ziyaret edilerek devlet okullarında okuyan 8-12 yaşlarındaki bin çocuğa maker eğitimi verildi.

"Bugünün Maker Çocukları, Yarının Girişimcileri" sloganıyla 2 yıl önce başlatılan projenin ilk etabında 551 çocuk maker eğitimi almıştı.

Eğitimlerde, 21. yüzyılın 5 temel becerisi arasında gösterilen "yenilikçilik ve yaratıcılık", "eleştirel düşünme", "iletişim", "iş birliği" ve "bilgi işlemsel düşünme" becerilerinin tetiklenmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra robotik kodlamanın öğretilmesi amaçlandı.

Eğitim içerikleri arasında "Temel Kodlama Yeterliliklerinin Kazandırılması", "Dijital Oyun Tasarımı ve Geliştirme", "Ultrasonik Sensör Kullanımı", "Mesafe Kontrollü Pervane Sistemi", "Elektronik Boy Ölçüm Projesinin Tasarımı ve Geliştirilmesi" konuları yer aldı.





- "Çocuklarımızı inovasyon yolculuklarında her zaman destekliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, banka olarak inovasyon ve katma değere dayalı ekonomiyi ülkenin geleceği olarak gördüklerini belirtti.

Bunun için inovasyon kültürünün geliştirilmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi, inovatif iş fikirlerinin ekonomiye kazandırılması gerektiğine işaret eden Cengiz, "6 yıldır TEB Girişim Bankacılığı ile girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Ülke genelinde açtığımız TİM-TEB Girişim Evleri'nde girişimcilere elde ettikleri finansmanla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda yol gösteriyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Cengiz, gençleri inovasyon ve girişimciliğe teşvik eden çalışmalar yaparken, bir yandan da geleceğin girişimcisi olarak gördükleri çocuklara ulaşmak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Hayal gücü yüksek, yeniliklere heyecan duyan çocuklarımızın hayallerini hayata geçirmelerine destek olmak için Minik Maker'lar İş Başında projesini başlattık. Çünkü biz geleceğin hayallerle inşa edilebileceğine inanıyor ve çocuklarımıza verdiğimiz destekle ülkemizin geleceğine de yatırım yapıyoruz. Bu yıl projeyi daha da büyütme kararı aldık. Anadolu'daki çocuklarımızın büyük şehirlerde yaşayan çocuklarla fırsat eşitliğine sahip olmasını da amaçlayarak projenin bu yılki etabında daha önce gitmediğimiz 10 kenti ziyaret ettik. Hatay, Antalya, Muğla, Ankara, Ordu, Samsun, Van, Diyarbakır, Mardin ve Kars'ta devlet okullarında okuyan 8-12 yaşlarındaki çocuklarımıza maker eğitimi verdik."

Cengiz, eğitimler kapsamında çocukların kodlama yaparak, dijital oyun tasarlayarak ve geliştirerek, oyun oynama süreci hakkında bilinçlenerek ve takım olarak ürün geliştirmeyi öğrendiğini bildirdi.

Çocukların bugün maker atölyelerinde tanıştıkları yeniliklerin gelecekte başarılı girişim hikayelerinin ilk adımı olacağına inandıklarını vurgulayan Cengiz, "Çocuklarımızı inovasyon yolculuklarında her zaman destekliyoruz." ifadesini kullandı.