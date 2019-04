TEB BNP Paribas İstanbul Cup'a doğru

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yarın başlayacak TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus'ta düzenlenen tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türk Ekonomi Bankası (TEB) Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır ve milli tenisçi Çağla Büyükakçay katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin son 17 yılda spor alanında çok önemli bir açılım gerçekleştirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir spor adamı olduğunu anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz spor alanında son 17 yılda çok ciddi açılımlar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız, spor adamı, sporu çok seven, sporcuyu çok önemseyen birisi. Türkiye'mizde 17 yılda spor alanında tesisleşme konusunda önemli açılımlar gerçekleştirdik. Seçim sürecinde pek çok ilimize gitme şansı buldum. En ücra köşeler olarak ifade edebileceğimiz yerlerde bile çok güzel ve kaliteli tesislerimiz var. Bundan sonraki süreçte de sporu tabana yayma politikamızla hem sportif başarıyı yukarıya taşıyacağız hem de ülkemizdeki her insanın sporla uğraşması için çalışmalara devam ediyoruz. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum.

Önceki gün Milli Eğitim Bakanımız ile çok önemli bir protokol imzaladık. Ülkemizin yarınları adına çok önemli bir protokol. Bu protokolle eğitim ile sporu iç içe hale getireceğiz. Hatta okul öncesi çocuklarımızda spor eğitimlerini başlatacağız. Bu anlamda tesislerimiz 7/24 halkımızın hizmetinde olacak. Çok önemli bir açılım. Sporda engel tanımıyoruz anlayışıyla tüm tesislerimizi günün her anında halkımızın kullanımına açtık. Tüm halkımızı tesislerimize bekliyoruz."

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokol ile önemli bir çalışmaya imza attıklarını dile getirerek, "Milli Eğitim Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz protokol gereği antrenörlerimizin yetiştirilmesi, tesislerimizin çok daha verimli kullanılması ve okullarımızdaki spor alanlarının okul saatleri dışında halkın hizmetine açılması gibi önemli bir açılım gerçekleştirdik. Spor liselerimiz çok daha verimli çalışıyor. Statlarımızı çok daha aktif ve verimli kullanacağız. Okullarımızı bir spor merkezi haline getirme noktasında da önemli bir açılım gerçekleştirdik. Milli Eğitim camiamıza ve Sayın Bakanımız Ziya Selçuk Bey'e de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sporu birkaç branştan ibaret saymadıklarını anlatan Kasapoğlu, "Bütün branşları önemsiyoruz. Geleneksel sporlar, geçmişle bağımızı geleceğe taşıma, tarih bilinci, kültürümüz ve bizi biz yapan değerlerimizi yeni nesillere aktarma açısından önemli bir araç. Birleştirici, dönüştürücü bir unsur, bir olgu... Toplumun her kesimiyle sporun her türünü buluşturmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok daha güçlü bir şekilde çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.





- "İstanbul Cup, kendini ispat etmiş bir organizasyon"





Bakan Kasapoğlu, TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta iyi bir ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.

İstanbul Cup'ın önemli bir organizasyon olduğuna değinen Gençlik ve Spor Bakanı, şöyle devam etti:

"TEB BNP Paribas İstanbul Cup, kendini ispat etmiş ve inşallah yıllar boyu da sürecek bir organizasyon. Federasyonumuza, başkanımıza, yöneticilerine, destek veren herkese ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz spor alanında da çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Sıradan bir ev sahipliği değil, dört dörtlük bir şekilde organizasyon düzenleme ve Türk halkının misafirperverliğine yakışır şekilde ağırlama yönünde, dünyanın her yerinden insanlar memnuniyetlerini ifade ediyor."

Türkiye'nin dünyada en çok tenis turnuvası düzenleyen ülkelerden olduğunu belirten Kasapoğlu, "Tenis alanında 100'ün üstünde uluslararası organizasyon düzenliyoruz. İspanya ve ABD ile en çok tenis turnuvasına ev sahipliği yapan ülkeyiz. Bugün de İstanbul Cup'ın heyecanını yaşıyoruz. Federasyonumuz, Bakanlığımız, kurumlarımız, TEB ve Spor Toto Teşkilatımızın desteğiyle çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağımızdan eminim. Tüm halkımızı davet ediyorum." şeklinde görüş belirtti.





- "700 bin gencimizi tenisle buluşturacağız"





Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan 700 bin öğrenciyi tenisle buluşturacaklarını söyledi.

KYK'da 700 bin öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Yurtlarımız çok konforlu, güvenli, kaliteli, çok güzel. Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarlı takibiyle çok güzel bir seviyeye geldik. Gençlerimizi tenisle buluşturuyoruz. 11 ille başladık ve tüm ülkeye yayacağız. KYK yurtlarında kalan 700 bin gencimizi tenisle buluşturacağız. Çok büyük ilgi var. Yurtlarda başladığımız tenis eğitimleri ve sonraki süreçte gerçekleştireceğimiz müsabakalar, önemli bir heyecanı ortaya koyma açısından güzel bir başlangıç olacak."

İstanbul Cup'a önemli sporcuların katıldığına değinen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İlk 50 içinden 8 oyuncu, Türk seyircisinin karşısına çıkacak. Bunun yanı sıra Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, İpek Soylu, Berfu Cengiz, İpek Öz, Melis Sezer gibi oyuncularımız da ülkemizi temsil edecek. Kendilerine başarılar diliyorum. Spor, iyilik, hoşgörü ve samimiyetin ülkeler ve toplumlar arasında köprüler kurulmasını sağlayan bir olgu. Spor organizasyonları, diplomasinin de bir aracı. Bu organizasyonları artıracağız. Son 17 yılda gerçekleşen spor yatırımlarının meyvelerini çok güzel bir şekilde toplamaya başlayacağımıza inancım tam."

Türkiye Tenis Federasyonunun önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Birkaç branş değil, tüm branşlar önemli. Tüm branşları halkımızın hizmetine sunma, bir farkındalık oluşturmak için çalışacağız. Federasyonumuzun kurduğu seyyar tenis kortlarıyla tanıtımı çok güzel bir şekilde gerçekleştirdiğine inanıyorum. Bakanlık olarak da çok güzel tenis kortları inşa ediyoruz. Bu kortlarımızı çok daha yaygınlaştırarak tenisteki şampiyonlarımızı, sporcularımızı ülkemize kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.





- Durmuş: "Dünyada iyi bir yere ulaştık"





Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'nin düzenlediği organizasyonlarla dünyada iyi bir yere geldiğini söyledi.

İstanbul Cup'ın ilkinin 2005'te düzenlendiğini hatırlatan Durmuş, "İlk kez 2005 yılında İstanbul Cup ile dünya tenisine açıldığımız bir sürece yine Spor Toto Teşkilatı ile Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle başlamıştık. Dünya tenisinin önde gelen sporcularının ülkemize gelmesiyle kendi sporcularımızın dünyanın en öndeki sporcuları olması arzusuyla bu yola çıktık. Geçmişte dünyanın en iyi sporcuları Venus Williams, Maria Sharapova, Elena Dementieva ve Caroline Wozniacki gibi birçok sporcunun boy gösterdiği, şampiyon olduğu, kendi sporcularımızın da turnuva oynadığı bir organizasyona ev sahipliği yaptık. 2016 yılında teklerde Çağla Büyükakçay, çiftlerde de İpek Soylu şampiyon olarak bizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerine verdiği destekten bahseden Durmuş, "Düzenlediğimiz organizasyonların ardından dünyada iyi bir yere ulaştık, iyi bilinen bir ülke haline geldik. Bugün de bunun karşılığını görebiliyoruz. Özellikle bu sene ne zaman sıkışsak, başımız ağrısa, tökezlesek Bakanımıza derdimizi anlattığımızda hep yanımızda durdu. Kendilerine hep yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkan Cengiz Durmuş, tenisi geniş çevreye yaydıklarını vurgulayarak, "Organizasyonları yaparken bize birçok şey kazandırmasını istiyoruz. Hedefimiz şampiyonlar yetiştirmek ama aynı zamanda bir ekonomi oluşturuyoruz. İstanbul Cup'ı kendi insan kaynaklarımızla düzenliyoruz. 48 hakemimiz bu turnuvalarda görev yapıyor. Emek veren sporcularımıza, kulüplere ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Türk Ekonomi Bankası ile iş birliğimiz sayesinde tenisi sokaklara indirdik, tenisin yayılmasını sağladık. Bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.





- Dolaştır: "Yıldızların yeniden İstanbul'da buluşmasının heyecanını yaşıyoruz"





TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır, dünya tenisinin yıldızlarının İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi.

Heyecanlı ve keyifli bir tenis haftası geçireceklerini aktaran Dolaştır, şunları kaydetti:

"Dünyanın önde gelen kadın tenis yıldızlarının yeniden İstanbul'da buluşmasının heyecanını yaşıyoruz. Bir kez daha yıldız raketlerin şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapacağız. Rekabet dolu, heyecanlı ve keyifli bir tenis haftası geçireceğiz. TEB olarak 9 yıldır ülkemizde tenisin gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışıyoruz. 2011'de 3 yıl süreyle dünyanın en prestijli tenis organizasyonlarından WTA Championships'e ismimizi vererek başlayan tenise desteğimizi 2014'ten bu yana TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın, 2015-2018 arasında ise TEB BNP Paribas İstanbul Open'ın isim sponsoru olarak sürdürdük. 2012'den bu yana ana sponsoru olduğumuz Türkiye Tenis Federasyonu ile ortak vizyonda hareket ederek çok sayıda turnuvaya sponsor olduk. Tenisi sevdirmek için çok sayıda organizasyon düzenledik. Federasyon ile tenisi yaygınlaştırmak, zengin sporu algısından çıkararak 7'den 70'e herkesin ulaşmasını sağlamak için başlattığımız TEB Sokak Tenisi ile 81 ilimizin sokaklarını, meydanları ve AVM'lerini korta dönüştürdük."

Organizasyonda dünyaca ünlü sporcuların yanı sıra Türk tenisçilerin de önemli başarılar elde ettiğine değinen Dolaştır, şöyle konuştu:

"Türkiye Tenis Federasyonu, tenise ve tenisçilere verdiği destekle son yıllarda elde edilen başarıların en önemli aktörlerinden biri oldu. TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ı düzenlediğimiz ilk yıllarda Venus Williams, Jelena Jankovic gibi dünyaca ünlü tenisçileri ağırlamanın heyecanını yaşıyorduk. Bugün ise Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Başak Eraydın, İpek Öz, Berfu Cengiz, Zeynep Sönmez gibi ilklere imza atan genç sporcularımız ile önemli başarılar elde edecek, gelecek vadeden parlak tenisçilerimizi izlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta bir kez daha birlikte olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Herkes için tenis dolu ve heyecanlı bir hafta olmasını diliyorum."





- Bozgeyik: "Bu turnuvada ismimizin geçmesinden dolayı gurur duyuyoruz"





Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, tenis açısından önemli organizasyona katkıda bulundukları için gurur duyduklarını belirtti.

Organizasyonun 12. kez düzenleneceğini aktaran Bozgeyik, "TEB BNP Paribas İstanbul Cup'a sponsor olmaktan, Spor Toto Tennis Park'ta düzenlenecek bu turnuvada ismimizin geçmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Sayın Bakanımızın takdirleri ve destekleriyle sporun her alanında yaptıklarımızı biliyorsunuz. Bu yıl da federasyonumuzun gerçekleştireceği bu uluslararası turnuvada, birbirinden seçkin sporcular yer alacak. Türkiye'nin teniste ne kadar ileri gittiğini göstereceği bu organizasyonda Spor Toto Teşkilatı olarak yer almak bizim için gurur vesilesi. Tüm sporculara başarılar, tüm tenisseverlere iyi seyirler diliyorum." ifadelerini kullandı.





- Çağla Büyükakçay: "İstanbul Cup'ta çocukluğum geçti"





Organizasyonda 3 sene önce tekler şampiyonu olan milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise İstanbul Cup'ın kariyerindeki önemini dile getirdi.

Çağla, bir Türk tenisçinin şampiyonluğundan sonra turnuvanın daha da önemli hale geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul Cup'ta çocukluğum geçti. Bugün buradaysam, profesyonel seviyede tenis oynuyorsam İstanbul Cup'ın çok fazla önemi var. Bütün büyük şampiyonları bu turnuvada gördüm ve şampiyon olmayı bu turnuvada hayal ettim. Tenis için çok büyük bir organizasyon ama benim 2016'da yaşadığım şampiyonluktan sonra hem benim hem de Türk tenisi için ayrı bir önem arz etmeye başladı. Çok daha iyi hazırlanıyorum, oynamayı daha çok istiyorum. Sayın Bakanımıza, Spor Toto Teşkilatı ve Türk Ekonomi Bankasına çok teşekkür ediyorum."

Turnuvanın uzun yıllar devam etmesi dileğinde bulunan Çağla Büyükakçay, "Bu sene 12'ncisi düzenlenecek. Ben hepsini de oynadım. İnşallah 20, 30 ve 40. seneleri de hep beraber yaşarız. Böyle organizasyonlar, tenisimizin geleceği için çok önemli. Dileğim bunların artması ve Türk tenisçilerin daha başarılı olması. Beni de zorlu bir hafta bekliyor. Birbirinden değerli isimler yer alacak. O yüzden heyecanlıyım." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sene sakat olmasına rağmen mücadele ettiğini kaydeden Çağla, "Geçen sene ciddi bir sakatlık yaşadım. Bu sene çok daha farklı hissediyorum. İyi bir planlama yaptık. Tokyo yolunda ciddi bir plan çizdik. Bu sene tekrar çıkışa geçmem olimpiyat yolunda bir öncelik. İyi bir şekilde hazırlandım." diyerek sözlerini tamamladı.