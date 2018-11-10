TEB Müşteri Deneyimi Günü’nün 4’üncüsü İstanbul’da yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Müşteri Deneyimi Günü gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bugünün rekabet koşullarında tüketicilerin firmalarla yaşadığı müşteri deneyimi, şirketler için en önemli konuların başında geliyor. Bu alanda yapılan konferanslara ve etkinliklere her geçen gün bir yenisi eklenirken müşteri deneyimi alanına liderlik eden bankalardan TEB, bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Müşteri Deneyimi Günü’nü İstanbul’da gerçekleştirdi.

Farklı sektörlerden firma temsilcilerinin katıldığı Müşteri Deneyimi Günü’nde dijital çağda müşteri deneyimi transformasyonu, büyük veriden faydalanmak, kullanıcı deneyiminin yeni boyutu, tatil deneyimi, algı ve gerçeklik ve yapay zeka müşteri deneyimi yönetiminin hizmetinde başlıklı konular ele alındı.





- “Dijitalin gücünü kullanarak müşterilerimizin deneyimlerini iyileştiriyoruz”





Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, firmaların değerini ve imajını belirleyen faktörün insanlar olduğunu belirterek, TEB olarak hedeflerini kullanıcılara mükemmel deneyimler yaşatma doğrultusunda belirlediklerini kaydetti.

Müşteri deneyimi stratejilerini de bu amaçla gerçekleştirdiklerini aktaran Mendi, “Dijitalin gücünü kullanarak müşterilerimizin deneyimlerini iyileştirirken, aynı zamanda müşterilerimizin şubelerimizden içeri girdiği ilk anda, ilk karşılaştığı güvenlik görevlisinin yüzündeki gülümsemeye kadar her detayı önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.



