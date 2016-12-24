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TEB Sanal Hesap'a "En İyi Yeni Ürün/Servis" ödülü

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) ürünlerinden Sanal Hesap, İngiltere'nin önde gelen ödül programlarından Best Business Awards (BBA) tarafından "En İyi Yeni Ürün/Servis" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.TEB'den...

TEB Sanal Hesap'a

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) ürünlerinden Sanal Hesap, İngiltere'nin önde gelen ödül programlarından Best Business Awards (BBA) tarafından "En İyi Yeni Ürün/Servis" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Sanal Hesap ürünü, BBA tarafından "En İyi Yeni Ürün/Servis" dalında birincilikle ödüllendirildi.

Bu yıl içinde geliştirilerek müşterilerin hizmetine sunulan TEB Sanal Hesap, yoğun olarak havale ve EFT ile çok sayıda müşteriden tahsilat yapan şirketlerin, kimden ne kadar tahsilat yaptığını anında görmesini, müşteri cari hesaplarını hızla ve sistem otomasyonu ile kapatmasını sağlıyor.

TEB Sanal Hesap, operasyonel giderleri azaltmanın ve süreçleri hızlandırmanın yanı sıra risk yönetimi konusunda da şirketlere destek veriyor.

Ödüle ilişkin BBA jürisi tarafından yapılan açıklamada, TEB Sanal Hesap'ın ödemelerin mutabakat sürecini hızlandıran bir hizmet olduğu belirtilerek, dijital teknolojilerin kullanılarak müşterilerin operasyonel süreçlerden kaynaklanan maliyetlerin düşürülmesinin ve işletmelere yönelik hizmet kalitesinin artırılmasının takdir edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Kurumsal Bankacılık Grup Başkanı Gülümser Özgün Henden, TEB Sanal Hesap ile aldıkları üründen büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

Bu yeni ürünle kurumsal firmaların nakit yönetimlerinde sektörde bir ilke imza attıklarını belirten Henden, "Firmalara hızlı, kolay ve en verimli şekilde nakit yönetimi sağlayan TEB Sanal Hesap, sektörde benzeri olmayan bir bankacılık hizmeti. Müşterilerimizin iş akışlarını daha kolay ve verimli hale getirmek için hazırladığımız bu ürünle artık hangi müşteriden ne kadar tahsilat yapıldığı anlık görülecek, otomatik olarak muhasebe sistemlerine işlenerek firmalar çok önemli bir operasyonel hız kazanacak." değerlendirmelerini yaptı.


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