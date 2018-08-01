TEB'den 723,2 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) net karı, yılın ilk yarısında 723,2 milyon TL'ye ulaştı.

TEB, 2018 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. 30 Haziran 2018 itibarıyla TEB’in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 17 artarak 100,7 milyar TL’ye ulaşırken, net karı 723,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 69’unu oluşturdu. Toplam 70 milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını ülke ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıldı.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın ilk yarısında takipteki kredilerinin oranı yüzde 2,90 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 18 artarak 65,8 milyar TL’ye ulaştı. İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in öz kaynakları 9,6 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 15,10 olarak gerçekleşti.

TEB’in dijital ve fiziki şubeyi birleştiren yeni bankacılık anlayışı TEB Pratik Şube ülke genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Tamamen TEB’in bilgi işlem ve operasyon departmanları ile Ar-Ge'deki mühendis kadrosu tarafından geliştirilen Jet ve Turbo cihazlarıyla donatılmış TEB Pratik Şube’lerin sayısı haziran sonu itibarıyla Denizli’de 2, İstanbul’da 8 olmak üzere toplam 10’a ulaştı. Yılın üçüncü çeyreğinde İzmir ve Bursa’daki 18 şubeye de TEB Pratik Şube açılması planlanıyor. TEB Pratik Şube’lerde para çekme, yatırma, tüm ödeme işlemleri, kredi kartı teslimi gibi fiziksel alışveriş gerektiren işlemlerin yanı sıra ıslak imzanın zorunlu olduğu kredi kullanımı gibi işlemler de yapılabiliyor.





- TEB FX







TEB, bireysel ve kurumsal müşterilerinin dijital bankacılık platformu CEPTETEB üzerinden döviz yatırımlarını anlık ve hızlı olarak yapmalarını sağlamak amacıyla TEB FX Platformu’nu hizmete açtı. Kullanıcılarının döviz yatırımlarını hızlı ve kolay yönetmelerine olanak sağlayan TEB FX Platformu ile müşteriler yatırımlarını anlık olarak yönetebiliyor, ayrıca internet ve mobil cihazlarından kendilerine özel tanımlanmış avantajlı kurlarla döviz işlemlerini istedikleri yer ve zamanda gerçekleştirebiliyor.

TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında 23 uygulayıcı kuruluştan biri olarak başvuruları kabul eden tek banka olan TEB, 2 yıl daha BiGG kapsamında girişimcilerin başvurularını almaya ve TÜBİTAK sürecine uygun teknik mentorluklar ile Türkiye ekonomisine değer katacak girişimciler yetiştirmeye devam edecek.



2015 yılında BiGG Programı’nın ilk döneminde desteklediği 15 girişimcinin 150’şer bin TL’lik hibelere ulaşmasını sağlayan TEB’e 2017 yılında toplam bin 400 başvuru yapıldı. Geçen yılın ilk döneminde TEB’in program kapsamında TÜBİTAK’a ilettiği 30 iş planından 16’sı destek almaya hak kazanırken, ikinci dönemde ilettiği 43 iş planından 24’ünün girişimcisine 150 bin TL’lik devlet desteği alma olanağı sunuldu. Böylece TEB, 2017 yılında BiGG kapsamında en fazla girişimcinin desteklenmesini sağlayan kurumların başında yer alarak toplamda 8 milyon 250 bin TL’lik hibenin girişimcilere ulaşmasını sağladı.

TEB, Kadın Akademisi ile kadınların iş hayatında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak ve onların iş hayatında eşit rekabet edecek seviyeye gelmelerine destek olmak için özel eğitimler düzenlemeyi sürdürüyor. Bugüne kadar işletme sahibi kadınlara özel olarak 20 ilde düzenlediği 26 Kadın Akademisi ile Anadolu’nun farklı bölgelerini ziyaret eden TEB, yılın ikinci çeyreğinde Isparta, Trabzon, Hatay ve Uşak’ta kadın patronlarla bir araya geldi.



Teknoloji odaklı ve katma değerli işletmelerin kadın girişimcilerin içerisindeki payını artırmaya yönelik hizmetlerine bir yenisini ekleyen TEB, İzmir’de Mimarlık ve Mühendislik Odası işbirliğiyle kadın mühendislere yönelik girişimcilik eğitimlerine de başladı.

TEB, 2007’den bu yana Tarım Bankacılığı ile üreticilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda TEB, üreticilere tarla lokasyonu ve yetiştirilen ürüne göre kişiselleştirilmiş bilgilendirmeler ile sistem üzerinden detaylı meteoroloji bilgilerinin yanı sıra ilaç zamanlarıyla ilgili uyarı ve öneriler sunan "Benim Havam" servisini hayata geçirdi. Her yıl olduğu gibi, 2018'de de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü üreticilere özel düzenlediği etkinlikler ve kampanyalarla kutlayan TEB, mayıs ayı boyunca çiftçilere "Benim Havam" servisinde ayrıcalıklı fırsatlar sundu.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle sektörde öne çıkan TEB, iki farklı uluslararası organizasyon tarafından ödüllendirildi. TEB, Asya pazarında faaliyet gösteren bankaları ödüllendiren Asian Banking and Finance tarafından "Türkiye’de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası" ve Best Business Awards tarafından otomotiv vergi ödemelerini kolaylaştıran ürünü "SMS ile ÖTV Ödemeleri" ile "En İyi Yeni Ürün/Hizmet" ödülüne layık görüldü.











