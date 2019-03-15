Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Trabzon ithalat
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek
Mühendis kafası
Mühendis kafası
100 bin istihdam hedefi
100 bin istihdam hedefi
Binlerce işçi çıkaracak
Binlerce işçi çıkaracak
MIPIM'de çok iyi çalıştı
MIPIM'de çok iyi çalıştı

TEB'den kadın patronlara avantajlı paket

- Kadın patronlara özel 36 ay vadeli kredi kampanyası ile avantajlar sunulurken, kredi kullanan müşteriler, masrafsız farklı ürünlere de erişebilecek

TEB'den kadın patronlara avantajlı paket
banner17

İSTANBUL (AA) - Kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek için yıllardır finansal ve finansal olmayan destekler sunan Türk Ekonomi Bankası (TEB), kadın patronlara özel 36 ay vadeli ve avantajlı kredi imkanı sunan kampanya başlattı.

TEB açıklamasına göre, Türkiye’de kadınların, iş dünyasında güçlü bir şekilde varlıklarını sürdürmeleri için çalışmalarını sürdüren ve 2015 yılında "Danışman Banka" anlayışından yola çıkarak kurduğu TEB Kadın Bankacılığı ile kadınlara iş hayatında ihtiyaç duydukları destekleri sunan TEB, yeni ve avantajlı bir kredi kampanyasına başlattı. Kadın patronlara özel 36 ay vadeli kredi kampanyası ile avantajlar sunulurken, kredi kullanan müşteriler, masrafsız farklı ürünlere de erişebilecek.

30 Haziran’a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında taksitli kredi kullanan kadın patronlar, kredi kullandıkları tarih itibarıyla, 90 gün süreyle geçerli olacak 1 adet ücretsiz 10 yapraklı TL çek karnesi, 90 günlük süre içerisinde tahsil edilecek 15 adet tahsil çeki alabilecek. Tüketiciler yine kampanya kapsamında, 30 ücretsiz havale ve 30 ücretsiz EFT işlemini, 15 tanesi kurumsal internetten, 15 tanesi mobil bankacılık üzerinden olmak üzere kullanabilecek.

-TEB'den kadınlara özel sigorta


Ayrıca açıklamaya göre, kredi kampanyası dışında, Cardif Kadına Değer Hayat Sigortası ile kadınlarda görülen kanser türleri için teşhis yapıldığında, çok düşük maliyetlerle, aktif olarak devam eden sigorta poliçesi kapsamında ödeme yapılan bir sigorta ürünü de sunuluyor. 18 - 50 yaş aralığındaki her kadın peşin veya kredi kartına taksit avantajıyla bu sigortadan faydalanabilirken, "asistans hizmetleri" kapsamında sağlıklı beslenme danışmanlığı, yeni doğan bakım bilgilendirme ve mamografi indirimi gibi özel hizmetler de alabilecek.

Kadın patronların ihracatta hakkettikleri yeri alması için ihtiyaç ve taleplerine yönelik çözümler sunulmaya da devam ediliyor. TEB Kadın Bankacılığı, 2019 başında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve TEB arasında yapılan protokol kapsamında 1 yıla kadar vadeli ihracat döviz kredilerinde sunduğu özel avantajlardan, dış ticaret ürünleri, danışmanlık, ücretsiz seminer ve eğitimleri daha fazla kadın patrona ulaştırmayı hedefliyor.

Protokol kapsamında ayrıca "tebledisticaret.com" üyeliği ücretsiz olarak sunulurken, dış ticaret işlem masraflarına yönelik indirim sağlanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Teb
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5