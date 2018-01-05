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Tecavüz zanlısı tutuklandı

- İstanbul'da hırsızlık amacıyla girdiği evlerdeki kadınlara tecavüz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Tecavüz zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hırsızlık amacıyla girdiği evlerdeki kadınlara tecavüz ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş'ta 31 Aralık'ta girilen evde ziynet eşyalarının çalındığı ve bıçak tehdidiyle ev sahibine tecavüz edildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli D.E, Bakırköy'deki adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, Beşiktaş'taki evden çalındığı belirlenen altınlar ile olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.

Şüphelinin aynı yöntemle Beşiktaş, Bakırköy ve Sarıyer'de hırsızlık amacıyla girdiği evlerde, tehditle kadınlara tecavüz ettiği belirlendi. Mağdurlar emniyete gelerek şüpheliyi teşhis etti. Şüphelinin sorgusunda suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


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Asayiş Şube MüdürlüğüBeşiktaşGasp Büro AmirliğiIstanbulTecavüz
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