İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından internet üzerinden yayınlanan teknoloji dergisi "Tech İstanbul", yayın hayatına başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, aylık periyotta yayınlanacak dijital dergi, iOS ve Android telefonlara, tabletlere ücretsiz olarak indirilerek ve web üzerinden interaktif yapıda okunabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan dergi, sadece İstanbullulara değil, teknolojiye ilgi duyanlara hitap ediyor.

Tech İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni teknoloji hizmetleri, vatandaşa temas noktasındaki mobil uygulamalar, yazılım ve gelecek projelerinin yanı sıra teknoloji dünyasındaki son gelişmeler, inovatif ürünler, araştırma konuları, analizler, röportajlar, çocuk-ebeveyn odağında tavsiyeler, start-up'lara yönelik sayfalar gibi içerik sunuyor.

Dijital dergi, Android cihazlar için "https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.ibb.dergitech&hl=tr", iOS cihazlar için "https://itunes.apple.com/tr/app/tech-i-stanbul/id1319245259?l=tr&mt=8" bağlantıları tıklanarak indirilebiliyor.