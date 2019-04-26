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Techsquare, yılın girişimini seçti

- Etkinlik kapsamında 100 bin liralık "T-Day Yılın Girişimi Ödülü"nün sahibi makine öğrenimi odaklı veri analizi yaparak tahmin algoritmaları geliştiren Enhencer ekibi oldu

Techsquare, yılın girişimini seçti
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İSTANBUL (AA) - KoçSistem'in girişimcilik platformu TechSquare birinci yılını "T-Day Yılın Girişimi Ödülleri" etkinliği ile kutladı.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, TechSquare'nin birinci yaşı dolayısıyla "T-Day Yılın Girişimi Ödülleri" etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yıl boyunca 250'den fazla girişim fikrinin alındığı TechSquare Girişimcilik ve İnovasyon Platformu, finale kalan 12 yenilikçi girişimi duyurdu.

Jürinin girişimci projeleri, iş fikri, vizyon, uygulanabilirlik, yenilikçilik ve rekabetçilik gibi birçok açıdan değerlendirdiği yarışmada, 100 bin liralık "T-Day Yılın Girişimi Ödülü"nün sahibi makine öğrenimi odaklı veri analizi yaparak tahmin algoritmaları geliştiren Enhencer ekibi oldu.

Enhencer ekibi 100 bin liralık ödülü ise Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grup Başkanı Tamer Haşimoğlu'nun elinden aldı.

Birbirine çok yakın puanlarla sonuçlanan T-Day Yılın Girişimi Ödülleri finalinde jüri, çok az bir puan farkı ile ikinci olan "Simularge" ekibine ise KoçDigital ile ortak proje geliştirme imkanı tanıdı.

T-Day Yılın Girişimi Ödülü'nü kazanan ekip, TechSquare platformu ile Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem’in ulusal ve uluslararası bilgi birikiminin yanı sıra Türkiye'nin en güçlü teknoloji girişimcilerinden oluşan geniş bir iş ve yatırımcı ağından faydalanabilecek.


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GirişimKoçSistemTechsquare
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