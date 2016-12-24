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"Tecrübe konuşuyor, içimizdeki kahramanlar"

- 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının "Tecrübe konuşuyor, içimizdeki kahramanlar" projesi kapsamında 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan vatandaşlar yaşadıklarını paylaştı.

Nurettin Topçu Kültür Merkezinde düzenlenen program, İstiklal Marşı ve ardından okunan Kuranı Kerim tilaveti ile başladı.

Kumdan resimler çizen Veysel Çelikdemir'in hazırladığı "15 Temmuz" temalı gösterisi izleyicilerin beğenisini toplarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde FETÖ mensubu teröristler tarafından şehit edilen Mehmet Karaaslan’ın 12 yaşındaki kızı Gizem Karaaslan babası için yazdığı "Koca Yürekli Şehit" şiirini okudu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi kalkışma yapan hainlere büyük bir ders vererek ferasetini gösterdiğini söyledi.

Programın moderatörlüğünü yapan sanatçı İsmail Hakkı da 15 Temmuz ve diğer saldırıları yapan karanlık odakların ve hainlerin Bedir’in, Uhud’un, Kosova’nın, İstanbul’un fethinin ve Çanakkale zaferinin öcünü almak istediğini ancak, asla başarılı olamayacaklarını kaydetti.

15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesi için Ankara’da sokaklara çıkarak eşi şehit kendisi gazi olan Rukiye Dağ ve İstanbul’da tankların önüne yatan Metin Doğan ve darbeciler tarafından vurulan 15 yaşındaki Adviye Gül İsmailoğlu da yaşadıklarını anlattı.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit'in de katıldığı etkinlikte katılımcılara Türk bayrağı hediye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Darbe Girişimi
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