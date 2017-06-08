Tedavi edilen karaca doğal yaşam alanına bırakıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yaralı bulunan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Devrekani ilçesi Yaralıgöz mevkisinde doğa fotoğrafçılarınca ayaklarından yaralı bulunan karaca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Tedavisi tamamlanan ve bir yaşında olduğu tahmin edilen karaca, doğal yaşam ortamına salındı.

10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürü Yalçın Uyanık, AA muhabirine, karacanın veteriner kontrolünde tedavisinin yapıldığını söyledi.

Kurum olarak yaban hayvanlarının doğal ortamında yaşamlarını sürdürmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Uyanık, "Kaza, avlanma baskısı, başıboş köpekler, doğal hastalıklar gibi nedenlerle meydana gelen ve tedavi gerektiren durumlarda yaban hayvanlarını alıp tedavisini yapıyoruz. Daha sonra da tekrar doğal ortamına bırakıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını isteyen Uyanık, tedaviye muhtaç yaban hayvanlarını kendi imkanlarıyla getiren ya da durumlarını telefonla bildirenlere teşekkür etti.



