Tedavi edilen kızıl şahin doğaya salındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ertan Kuduban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 gün önce Şebinkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerinin ilçe kırsalında yaralı halde kızıl şahin bulduğunu söyledi.

Şahinin veterinerde yapılan kontrollerinde çarpmaya bağlı olarak bacağı ve kanadında yaralar olduğunun gözlemlendiğini ifade eden Kuduban, "Görevlilerimiz tarafından şahinin tedavisi yapıldı. Ardından da uygun bir ortamda rehabilitasyona alındı. 12 gün süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinde son derece tiziz ve hassas davranıldı." dedi.

Ertan Kuduban, rehabilitasyon süreci sonrası kızıl şahinin görevliler tarafından ilçe kırsalına bırakıldığını dile getirdi.