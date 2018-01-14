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Tedavi ettiği kedilere Mozart dinletiyor

- Antalya'nın Kemer ilçesinde, belediyeye ait Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan veteriner hekim Uzun, kedilere Mozart'ın 40. Senfoni'si eşliğinde tedavi uyguluyor - Uzun: - "Bizim amacımız kedilere huzur vermek. Bu uygulamadan hayvanlar çok memnun. Bazı kediler aşırı derecede miyavlarken klasik müzik açıyoruz. Müzik sesini duyunca sakinleşiyorlar. Çok olumlu sonuçlar almaya başladık"

Tedavi ettiği kedilere Mozart dinletiyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde, belediyeye ait hayvan barınağındaki kedilere Mozart'ın 40. Senfoni'si eşliğinde tedavi uygulanılıyor.

Arslanbucak Mahallesi'ndeki belediyeye ait Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan veteriner hekim Fevzi Uzun, barınaktaki kedileri Mozart'ın 1788'de bestelediği 40. senfoni eşliğinde tedavi uyguluyor.

Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beraber çalıştıkları veteriner hekim Seda Başkaya ile barınağa getirilen yaralanan, kaza geçiren ve travmatik hastalıkları olan kedilere klasik müzik dinletme kararı aldıklarını söyledi.

Klasik müzik dinletisinden sonra kedilerin daha huzurlu ve mutlu olduklarını gözlemlediklerini ifade eden Uzun, huysuzlanan kedilerin müzik sonrası sakinleştiğini fark ettiklerini vurguladı.

Uzun, Mozart'ı dinletirken kedilerde farklı refleksler oluştuğunu anlatarak "Kedileri klasik müzik eşliğinde tedavi ederken olumlu tepkiler almaya başladık. Daha sakin oluyorlar. Bu uygulamayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Kış ayları yaşandığı için hayvanlarda hastalıklar artıyor. Biz de onlara daha iyi ve huzurlu bir ortam yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Sesin bütün canlılar için bir anlam ifade ettiğine değinen Uzun, klasik müziğin insanlara olduğu gibi hayvanlara da huzur ve dinlenme hissi verdiğini belirtti.

Uzun, müzikle daha önce hayvanlar üzerinde çeşitli tedaviler yapıldığına değinerek şöyle konuştu:

"Müzik, genelde hayvanlar üzerindeki stresi bastırmak için kullanılır. Tavuk ve sığır çiftliklerinde kullanımı yaygın. Bizim amacımız kedilere huzur vermek. Bu uygulamadan hayvanlar çok memnun. Bazı kediler aşırı derecede miyavlarken klasik müzik açıyoruz. Müzik sesini duyunca sakinleşiyorlar. Çok olumlu sonuçlar almaya başladık."

Uzun, bu yıl yapımı düşünülen yeni barınakta köpekler için de merkezi sistem kurarak müzik dinletisi sunmayı düşündüklerini kaydetti.

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MozartKediKemerKemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi'Veteriner Hekim Fevzi Uzun
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