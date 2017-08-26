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Tedavisi tamamlanan gazi memleketine geldi

- Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında yaralanan Mersinli er Kubilay Şimşek, Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından Anamur ilçesindeki baba evine geldi - Baba Şimşek: "Allah yavrumuzu bizlere, memleketine bağışladığı için çok sevinçliyim"

Tedavisi tamamlanan gazi memleketine geldi

MERSİN (AA) - Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında yaralanan Mersinli er Kubilay Şimşek, Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından Anamur ilçesindeki baba evine geldi.

Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından hava yoluyla Antalya'nın Gazipaşa ilçesine gelen Şimşek, burada babası Mustafa, annesi Gülcan, kız kardeşi Şimşek ile Anamur Belediye Başkan Vekili Ali Rıza Kibrit, belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Karayoluyla memleketi Anamur ilçesine gelen Şimşek'i, ilçe girişinde vatandaşlar karşıladı.

Gazinin babası Mustafa Şimşek burada gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun durumunun iyi olduğunu söyledi.

Oğlu doğduğunda çok sevindiğini belirten baba Şimşek, "Bir oğlum dünyaya geldiğinde bir de askere uğurladığımızda çok sevindim. Gerçekten erkek babası olanlar o sevinci bilir. Allah yavrumuzu bizlere, memleketine bağışladığı için çok sevinçliyim." dedi.

Belediye Başkan Vekili Ali Rıza Kibrit de belediye olarak gazilerin yanında olduklarını bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Gazi Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kibrit, "Ailesiyle huzurlu sağlıklı mutlu bir ömür diliyoruz. Allah daha büyüğünü göstermesin diyoruz. Vatanımız gazilerimizin ve şehitlerimizin sayesinde ayakta duruyor. Onlar bu vatanın tapu kayıtlarıdır. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Konvoyla şehir merkezine gelen gazi ve ailesi, şehir turunun ardından Akdeniz Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Kayseri'de, 17 Aralık 2016 tarihinde, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla terör saldırısı düzenlenmiş, olayda 14 asker şehit olmuş, 54 asker ve 1 sivil olmak üzere toplam 55 kişi yaralanmıştı.


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