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Tedavisi yapılan hayvanlar uçakla İstanbul'a gönderildi

- Kars'ta tedavisi tamamlanan Mısır akbabası ile 2 yavru kurt, kargo uçağıyla gönderildikleri İstanbul'dan Bursa Hayvanat Bahçesi'ne nakledilecek

Tedavisi yapılan hayvanlar uçakla İstanbul'a gönderildi

KARS (AA) - Kars'ta, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlanan Mısır akbabası ile 2 yavru kurt, kargo uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

Selim ilçesi Akçakale köyü yakınlarında yaklaşık iki ay önce bir çoban tarafından bulunan 2 yavru kurt ile Iğdır'dan getirilen Mısır akbabasının rehabilitasyon merkezindeki tedavileri tamamlandı.

Özel hazırlanan kafeslere yerleştirilen hayvanlar, Harakani Havalimanı'ndan kargo uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bulduğu yavru kurtlara bir süre bakan çobanın daha sonra kendileriyle irtibata geçtiğini, bunun üzerine merkeze getirilen hayvanların bakım ve tedavilerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Merkezde Mısır akbabasının da bakımının yapıldığını ifade eden Doğanay, "Mısır akbabasının doğuştan sinirsel bir bozukluğu var. Yaklaşık 1 yıldır merkezde bakımı devam etmekteydi." dedi.

Doğanay, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne uçak kargoyla transferini sağlayıp, oradan da kurumumuz aracılığıyla Bursa Hayvanat Bahçesi'ne gönderip bu hayvanları yeni yaşam alanlarına kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara yaban hayvanları konusunda uyarıda bulunan Doğanay, "Kars'ta yaşayan vatandaşlarımızdan talebimiz, böyle yavru kurt gördüklerinde bakımlarını kendileri üstlenmesinler, hemen kurumumuzu bilgilendirsinler. Anında müdahale edip bunları rehabilitasyon merkezimize götürürüz." diye konuştu.

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