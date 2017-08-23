Tedirgin mahalleli validen yardım istedi

EDİRNE (AA) - Edirne'de çoğunluğu Roman vatandaşların yaşadığı mahallede meydana gelen kavga sonrası Roman vatandaşlar tedirginliklerini Edirne Valisi Günay Özdemir'e aktardı.

Dün gece Gazimihal Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga sonrası 2 kişinin yaralandığı olayların ardından toplanan mahalle sakinleri valiliğe yürüdü. Grubun valilik bahçesine girmesine emniyet güçleri izin vermezken, Hükümet Caddesi'nde trafik bir süre aksadı.

Emniyet yetkililerinin görüşmesi sonrası kalabalık dağıldı, ardından mahalleyi temsilen bir grup Vali Özdemir'le görüştü.

Görüşmeye katılan vatandaşlardan Erdinç Çekiç, çıkışta gazetecilere, mahallelerinde bir huzursuzluk yaşandığını ve bu huzursuzluğun çözümü için devletin birimlerinin gereğini yaptığını anlattı.

Çekiç, "Devletimiz güçlüdür, gereğini yapar. Bunu Sayın Valimiz de emniyetimizin de gereğini yapacağını belirttiler. Bunlar olabilecek şeyler, daha fazla büyütmeden bu olayın kapatılması noktasında biz de gayret gösteriyoruz. Bunların basına farklı şekilde yansımasını da istemiyoruz. Bir yanlış anlaşılmalar zinciri de yaşatılmasın. Romanların kendi içindeki kavgası falan değil. Bir yanlış anlaşılma sonucu oluşmuş bir olaydır. Bu olayın da lütfen böyle anlatılmasını rica ediyoruz." diye konuştu.