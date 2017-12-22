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Teğmenler mühimmatı dolabın kilidini kırarak almış

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada müşteki olarak dinlenilen Hüseyin Mendi, darbe sanığı kursiyer teğmenlerin o gece mühimmatı, muhafaza edildiği dolabın kilidini kırarak aldıklarını söyledi

Teğmenler mühimmatı dolabın kilidini kırarak almış

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılandığı davanın görülmesine müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada, Hüseyin Mendi müşteki sıfatıyla beyanda bulundu.

Eğitim Destek Bölüğünde uzman çavuş rütbesinde tank sürücüsü olarak görev yaptığını belirten Mendi, 15 Temmuz'da emniyet uzman çavuş odasında nöbetçi olduğunu söyledi.

İlerleyen saatlerde sanık eski üsteğmen İbrahim Zengin'in arayarak, elinde ne kadar mühimmat olduğunu sorduğunu anlatan Mendi, kendisinin de 50 şarjöre basılı bin mermi bulunduğu cevabını verdiğini ifade etti.

Bunun üzerine Zengin'in kendisine, kursiyer teğmen ve astsubayları göndereceğini söyleyerek, bunlara mermi dağıtmasını istediğini anlatan Mendi, "İbrahim üsteğmene komutanımın emri olmadan bu şekilde mühimmat vermeyeceğimi söyleyince o da bana 'Emir aldım kafama göre istemiyorum.' dedi." ifadelerini kullandı.

Bu durumu anlattığı astsubay Ali Berçin'in de tutuksuz sanık yarbay Erdal Yetim'e, Zengin'in mühimmat istediğini aktardığını söyleyen Mendi, Yetim'in kimseye mühimmat verilmemesini istediğini bildirdi.

Bir zaman sonra bulunduğu yere yaklaşık 15 kişilik teğmen grubunun gelerek, mühimmat dolabını açması için kendisini tehdit ettiğini belirten Mendi, şöyle devam etti:

"Komutan gelmeden mühimmat veremeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine biri dipçikle kilidi kırmaya çalıştı. Teğmenlerden biri de tabancamı alarak şarjörünü çıkardı. Sonra başka biri bana silah doğrultarak bir kez daha dolabın açılmasını istedi. Benim daha fazla direnme şansım yoktu. Zira bundan sonraki aşama bana ateş etmek olacaktı. Sonra mühimmat alan gitti. Kısa bir süre sonra 5 kursiyer astsubay da gelerek mühimmat aldı. Ali başçavuş, kalan 9 şarjörü saklamamı istedi."

Duruşmaya pazartesi günü müşteki beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

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15 TemmuzDarbe GirişimiFetöHüseyin MendiMüştekiZırhlı Birlikler
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