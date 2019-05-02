TEGV, Mardin - Göbeklitepe rotasında pedal çevirdi

Her yıl on binlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, çocukları çağdaş dünyanın gereksinimi olan nitelikli eğitim ve yeni nesil öğrenme becerileri ile buluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri için Umuda Pedal Ekibi ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında TEGV’in Ferit Aysan Eğitim Parkı ve Batman Merkez Öğrenim Birimi’ndeki Tasarım ve Beceri Atölyelerinin kurulması için bağış toplanmıştı.



Bisiklet sürmeyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen doktorlar ve iş insanlarından oluşan Umuda Pedal Ekibi bu sefer de yaklaşık 15 kişilik ekibiyle, TEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi Abdulgani Aras Etkinlik Merkezi’nde kurulacak Tasarım ve Beceri Atölyesi için 6 - 7 Nisan 2019 tarihlerinde Mardin’den Göbeklitepe’ ye 200 kilometre pedal çevirdi.



Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’nın 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. “Yap, Paylaş, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir” sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren “Tasarım ve Beceri Atölyeleri” eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak da kabul ediliyor. Atölyeler, iş birliği yapılan okulların ders içi saatlerinde ve hafta sonu etkinlikleriyle çocuklarımızın, gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilecek projeler oluşturabilmeleri için bilim, sanat ve bilişim gibi alanları kullanarak hayata daha donanımlı olarak hazırlanmasını sağlayacak. Çocuklarımızın coşkuyla geldiği, sevgiyle karşılandığı, eğitimle güçlendiği özel bir mekân olan Tasarım ve Beceri Atölyelerinin sayıları TEGV’in stratejik planı dâhilinde, 2019 ve 2020 yılında artmaya devam edecek.





Umuda Pedal hakkında:



Umuda Pedal ekibi bisiklete binmeyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen doktorlar ve iş insanları tarafından oluşturulmuş bir gruptur. Bugüne kadar çeşitli STK’lar ile farklı çalışmalara imza atarak bağış ve bilinirlik çalışmalarına katkı sağlamaktadırlar.

1-8 Temmuz 2018 tarihleri arasında Göteborg’dan Hamburg’a uzanan bir rotada bisikletle kat ettikleri 800 kilometre sayesinde TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı’nda ve TEGV Batman Merkez Öğrenim Birimi’nde dünyadaki en önemli yeni nesil öğrenme platformlarından Tasarım ve Beceri Atölyeleri kurulması için bağış topladılar.