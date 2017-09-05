TEGV'de görev değişimi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfında (TEGV) Mete Aksoy'dan boşalan genel müdürlüğe Sait Tosyalı getirildi.

TEGV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sait Tosyalı, vakfın yeni genel müdürü oldu.

Açıklamada, "Tarsus Amerikan Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olan, ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Sait Tosyalı, Koç Holding AŞ’de Stratejik Planlama Koordinatörlüğü ve topluluğun Tüketim, İnşaat ve Enerji grubu şirketlerinde genel müdürlük yaptı. Son olarak Alman Linde Gaz AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Azası olan Tosyalı, aynı zamanda Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir." denildi.



