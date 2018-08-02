Tehditleri Kangal susturacak

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Uzaktan kumandalı sistemlerle gerçekleştirilen saldırıların etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak güvenlik güçlerinin teknolojik olanakları güçlendiriliyor.

Güvenlik güçlerinin görevleri sırasında karşı karşıya kalabileceği tehditlerin bertarafı ve ülke güvenliğinin artırılmasına yönelik yeni sistemler kullanıma giriyor.

Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN tarafından tasarlanarak üretilen sırt tipi, araç tipi ve bomba imha tipi radyo frekansı (RF) karıştırma/köreltme (jammer) sistemleri güvenlik güçlerinin envanterine dahil edildi.

Bunlardan Kangal Araç Tipi RF Karıştırma/Köreltme Sistemi ailesi, güvenlik güçlerinin araçlarına entegre edilerek, araçların seyri ve duraklaması sırasında olası "radyo frekans kontrollü el yapımı patlayıcı" (RFEYP) tuzaklarına karşı aktif RF karıştırma/köreltme uygulamasıyla koruma sağlıyor.

Modüler özellikte ve çok bantlı olarak tasarlanan sistem, halihazırda bilinen frekans bantlarının tamamını kullanan olası tehditleri eş zamanlı olarak engelleyebiliyor.

Sistem, farklı tipte araçlara entegre edilebiliyor ve araçtan araca kolaylıkla taşınabiliyor.

Kangal Araç Tipi Jammer, programlamaya yetkili kullanıcı seviyesinde, sahada programlanabiliyor, olası yeni tehditlere karşı uyumlandırılabiliyor. Yeniden programlanabilme özelliğiyle operatöre, öncelikli ve değişen tehditler özelinde yeni karıştırma profilleri/modlar (spektral şekillendirme) oluşturabilme yeteneği sunuyor.

- Bomba imhada "Elektronik Kangal"a görev

Kangal Bomba İmha Tipi RF Karıştırma/Köreltme Sistemi ise olası RFEYP tuzaklarına karşı bomba imha uzmanlarının şüpheli paketlere güvenli müdahalesi için ortam oluşturuyor.

Sistemden, bomba imha personelini koruyan kullanım senaryosunun yanı sıra miting/tören alanlarında ve giriş/çıkış noktalarında güvenli bölge oluşturma amacıyla yararlanılabiliyor. Ayrıca, araç monte kitleriyle araçların korunması da sağlanabiliyor.

Sistem sayesinde, öncelikli hedefler özelinde istenilen spektral şekillendirme oluşturulabiliyor, istenilen bantlar karıştırma harici bırakılarak istenilen yerlerde farklı çıkış gücüne sahip karıştırma alt bantları tanımlanabiliyor. Sistemin yazılım tabanlı karıştırıcı sistemi olması sayesinde, kullanıcı ihtiyacı ve öncelikli olduğu değerlendirilen tehditlere göre programlama yapılarak, RF çıkış gücü frekans bandına istenen şekilde dağıtılabiliyor.

- Tim ve yaya personel koruması

İkinci Nesil Sırt Tipi RF Karıştırma/Köreltme Sistemi MİLKAR-5T5, RFEYP tuzaklarına karşı timlerin ve yaya personelin korunması amacıyla geliştirilerek güvenlik güçlerinin hizmetine girdi.

Sistem, monte kitleriyle araç korunmasında da kullanılabiliyor.

Minimum ağırlık ve maksimum kapsama hedefiyle tasarlanan MİLKAR-5T5 Sistemi, yüksek karıştırma mesafeleriyle etkin koruma sağlarken hafif yapısıyla kullanıcıya yüksek hareket kabiliyeti ve çeviklik sunuyor.

Sistem, çetin arazi ve çevre koşullarında, en zorlu operasyonların güvenle icra edilmesini sağlıyor.