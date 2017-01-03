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Tehlikenin kıyısında yıkım çalışması

- Yenimahalle'de, 22 yıldır atıl durumda olan 17 katlı bina, vinçle üzerine çıkarılan iş makinesiyle yıkılıyor

Tehlikenin kıyısında yıkım çalışması

ANKARA (AA) - Ankara'da, inşaatı 1995'te durdurulan ve 22 yıldır atıl durumda olan 17 katlı bina, vinçle üzerine çıkarılan iş makinesiyle yıkılıyor.

Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 266. Cadde'de bulunan ve yapımı bilinmeyen bir sebeple tamamlanamayan bina hakkında mülk sahibi şirket tarafından yıkım kararı verildi.

Karara ilişkin resmi işlemlerin ardından binanın yıkımı için çalışmalara başlandı.

Yıkım için bir iş makinesi, vinç yardımıyla 17 katlı binanın üzerine çıkarıldı. Binanın bulunduğu caddenin bir bölümü, çalışmalar nedeniyle güvenlik şeridiyle trafiğe kapatıldı.

Yıkım sürerken inşaattan sökülen beton blokların onlarca metreden zemine düşerek parçalandığı gözlendi.

Firma yetkilileri, çevrede binalar bulunması nedeniyle dinamitle yıkımın mümkün olmadığını, çalışmayı İstanbul'dan gelen yıkım konusunda uzman bir ekibin yürüttüğünü belirtti.

Yıkılan binanın yerinde yeni bir inşaatın başlayacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bina YıkımıYenimahalle
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