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Tek hayali protez bacakla tekrar yürümek

- Suriye'nin İdlib kentinde öğretmenlik yaptığı okulun bombalanması sonucu iki bacağını da kaybeden Suriyeli öğretmen Nağan Elvan, tekrar yürümesini sağlayacak protezlere sahip olma umuduyla Türkiye'ye sığındı - Elvan: - "Temin ettiğimiz tekerlekli sandalye ile eşim beni zaman zaman gezdiriyor. Kucağına alarak camdan dışarıyı seyretmemi sağlıyor. Ona çok teşekkür ediyorum ancak ben kendi başıma yürümek istiyorum"

Tek hayali protez bacakla tekrar yürümek

HATAY (AA) - CEM GENCO - Suriye'nin İdlib kentinde rejim uçaklarından atılan bombaların okula isabet etmesi sonucu iki bacağını kaybeden 25 yaşındaki öğretmen Nağan Elvan, sığındığı Türkiye'de protez bacaklar ile yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor.

Ülkesinde ilkokul öğretmeni olan Elvan'ın hayatı 6 ay önce öğrencilerine ders verdiği okulun rejim uçaklarının saldırısına uğramasıyla karardı. Elvan, saldırıda çok sayıda öğrencisi gibi yaralandı.

Olay yerinde iki bacağı parçalanan Elvan, uzun süre ülkesinde tedavi gördükten sonra Türkiye'ye sığındı.

Eşi ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yaşayan Nağan Elvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı gününü hatırlamak dahi istemediğini söyledi.

Öğrencilerine ders verdiği sırada olayın yaşandığını anlatan Elvan, ''Sınıfta ders işliyordum, son ders olacaktı sanırım. Çok şiddetli bir patlama oldu ve tüm bina adeta üzerimize yıkıldı sandık.'' dedi.

Kendine geldiğinde iki bacağının olmadığını gördüğünü aktaran Elvan, ''O an dünya başıma yıkıldı. Hayatımda asla unutamayacağım bir an oldu. Öğrencilerimi de sordum, şükür yaralanma harici hiçbirine bir şey olmamıştı." ifadesini kullandı.

-"Mutlu günlerimize ait fotoğraflarla avunuyoruz"

Elvan, saldırıdan 3 ay önce evlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eşimle birlikte elimizde kalan o mutlu günlerimize ait fotoğraflarla avunuyoruz. Çok şükür hayattayım. Benim en büyük destekçim eşim. Yemek, giyinme ve birçok konuda benim her zaman yanımda. Temin ettiğimiz tekerlekli sandalye ile eşim beni zaman zaman gezdiriyor. Kucağına alarak camdan dışarıyı seyretmemi sağlıyor. Ona çok teşekkür ediyorum ancak ben kendi başıma yürümek de istiyorum. Eğer protez bacak olursa yürüyebilirim. Türkiye'ye protez bacak için geldim. Umarım bir yardım eli uzanır diye bekliyorum."

Eşine çocuk gibi baktığını anlatan 27 yaşındaki Azim Elvan da protez bacağın eşini hayata bağlayacağını söyledi.

Zor günler yaşadıklarını anlatan Elvan, ''Evliliğimizden çok kısa süre sonra bu saldırı yaşandı. Eşim ağır yaralandı ve uzun süre yoğun bakımda kaldı. İki bacağını kaybettiği için o da ben de çok üzgünüz. Eşime protez bacak takılabilir ümidiyle Türkiye'ye geldik. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bize kucak açtığınız için Türkiye'ye minnettarız." diye konuştu.

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