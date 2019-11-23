Tek hedefi zirvedeki yerini güçlendirmek

Kendinden yapışkanlı ürün ve çözümlerde dünya lideri marka tesa Bant, ülkemizdeki 25. yılını kutluyor. Türkiye’yi, Doğu Avrupa Bölgesi içerisinde önemli büyüme noktalarından biri olarak seçen güçlü kuruluş, ülkemizdeki operasyonlarının yanı sıra Türk Cumhuriyetlerine ihracatı da Türkiye üzerinden yürütüyor.

“Zirvedeki konumumuzu daha da güçlendirme hedefindeyiz.”

125 yıllık geçmişi olan ve 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren tesa Bant, bugün dünya genelinde 4.900’den fazla çalışanı, 7 bölgesel yönetim merkezi, 14 üretim tesisi, 500’den fazla Ar-Ge çalışanı ve 7.000’in üzerindeki ürün çeşitliliğiyle global boyutta hizmet veriyor. Türkiye’deki faaliyetlerine de büyük önem veren kuruluşun Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mete Konuralp, tesa’nın ülkemizdeki 25 yılını değerlendirdi. Konuralp “Son yıllarda ülkemizin de yer aldığı Doğu Avrupa bölgesi tesa açısından giderek önem kazandı. Ülkemiz de Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu pazarlarına yakın konumu sayesinde bu coğrafyada anahtar rol üstleniyor. Türkiye’de 25 yıl süresince ortaya koyduğumuz yüksek performans, endüstriyel ve perakende alanında sağladığımız başarılar, kuruluşumuzun Türkiye pazarına olan güvenini pekiştirdi. Bu zaman zarfında lokal pazar dinamiklerine uygun şekilde ürün sunabilmek için çeşitli makine yatırımları yaparak ürün işleme faaliyetlerimizi hayata geçirdik. Kuruluşumuzdan bugüne bayilerimiz, direkt müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle karşılıklı güven üzerine kurmuş olduğumuz iş birliklerinin yanı sıra ekibimizin sabırlı, titiz ve azimli çalışmaları sayesinde de önemli başarılara imza atmış bulunuyoruz. Bu çerçevede ülkemizin potansiyeline olan inancımız ve uluslararası yatırımcıya verilen önem, ileride gerçekleştirebileceğimiz yeni yatırımlarımız adına, bizim için çok değerli bir motivasyon kaynağına dönüşüyor.” şeklinde konuştu.

1 milyar Euro’nun üzerinde ciro…

Carl Paul Beiersdorf tarafından 1882 yılında Hamburg’da kurulan Beiersdorf Grup markalarından tesa Bant, global olarak faaliyet gösteriyor. Kuruluş, kendinden yapışkanlı ürünlerin üretimini gerçekleştirerek nihai tüketiciler, endüstriyel ve profesyonel müşterileri için çözüm sunuyor. tesa’nın satışları arasında endüstriyel alanda; otomotiv, elektronik, ambalaj, basım, kağıt, inşaat, enerji (rüzgar, güneş) gibi sektörlerin dışında; etkin marka ve ürün korunması için güvenlik konseptleri gibi farklı endüstriyel sektörler için uygulamalar da büyük yer tutuyor. tesa aynı zamanda, sağlık alanında ilaçlı plasterlerin geliştirilmesi için ilaç endüstrisiyle de ortak çalışmalar yapıyor. Dev kuruluş, farklı sektörlerdeki bayilikleri aracılığıyla ülke genelinde hizmet sağlarken nihai müşteriler için pazara sunduğu 300’ün üzerinde ürünle de tüketicilerin evlerinde ve ofislerinde çalışmalarını kolaylaştırıyor. tesa, teknik hırdavat ve nalbur faaliyet alanında ise geniş ürün yelpazesiyle boyacı ve mimarlara hizmet veriyor.

tesa, 4 ülkede 4 şirket alımı gerçekleştirdi…

Dünya genelinde cirosu 1 milyar Euro’nun üzerinde olan tesa, Mart 2017’den bu yana büyüme stratejileri çerçevesinde dört farklı ülkede gerçekleştirdiği şirket alımlarıyla, yeni uzmanlık ve teknoloji deneyimleri edinerek inorganik olarak da büyüme sağladı. nie wieder bohren AG (Almanya), Polymount International BV'nin (Hollanda) Twinlock bölümü, FormFormForm Ltd. (Birleşik Krallık) ve Functional Coatings, Inc. (ABD); tesa’nın satın alımlarını gerçekleştirdiği şirketler arasında yer aldı.

“Satışlarımızın %5'i araştırma ve geliştirmeye gidiyor.”

tesa Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mete Konuralp, gerçekleştirdikleri yeniliklerin, tesa'nın başarısı ve dinamik büyümesinin temel nedeni olduğunu söyledi. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya’da Ar-Ge laboratuvarlarının bulunduğunu, bu Ar-Ge merkezlerinde ise 500 araştırmacının yenilikçi fikirler geliştirmek için görev yaptığını ifade eden Konuralp, “tesa her yıl ürettiği yaklaşık 100 yeni buluşun birçoğu için patent başvurusunda bulunuyor. Satışlarımızın da %5'i araştırma ve geliştirmeye gidiyor. Öte yandan bir üretim şirketi olarak tesa, çevreye karşı olan sorumluluklarını yerine getirirken ISO 14001 çevresel yönetim sistemlerini de uyguluyor. Başta eğitim olmak üzere farklı alanlarda sosyal sorumluluk faaliyetlerini hassasiyetle tüm dünyada yönetiyor.” dedi.



