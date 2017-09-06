BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumunun ülkeyi "karanlık bir tünele götüreceğini" söyledi.
İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Tek taraflı referandum, ülkeyi karanlık tünele götürür. Somut sonuçlara ulaşmadan referandum gerçekleştirmek halkı kandırmak olur." dedi.
- "Havice operasyonu yakında başlayacak"
Konuşmasında Kerkük'e bağlı Havice'yi terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna da değinen İbadi, "Havice ve Enbar'ın batısında yaşayanlara, kurtarma operasyonlarının yakında başlayacağı müjdesini şimdiden veriyorum." ifadelerini kullandı.
Başbakan İbadi, Havice operasyonuna hangi güçlerin katılacağına ilişkin, ordu güçleriyle Peşmerge arasında koordinasyon sağlanacağını sözlerine ekledi.