Tekerlekli sandalye basketboluyla hayata bağlandı

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Geçirdiği trafik kazası sonucu 22 yaşında engelli olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) çalışanı Selim Demirdağ, tekerlekli sandalye basketbolu oynamaya başlamasının hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

İdareyi Geliştirme İç Kontrol Şube Müdürü Demirdağ, Engelliler Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Engelli olmadan önce futbol oynadığını ve elektronik üzerine çalıştığını belirten Demirdağ, "22 yaşına kadar çok farklı geçirdiğim bir hayat, 22 yaşından sonra çok farklı, apayrı bir yaşam tarzı oldu. Kaza sonrasından tabii ki zorluklar yaşadım." dedi.

Demirdağ, rehabilitasyon ve tedavi sürecinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü kaydederek, tekerlekli sandalye basketboluna başlamasının hayatının dönüm noktalarından olduğunu dile getirdi.

Demirdağ, "Bir sınava girdim önümde oturan engelli bir arkadaş bana 'Basketbol oynar mısın?' diye sordu. O an düşünme payı bile bırakmadan tabii ki oynarım dedim. Önceleri, 'Yapabilir miyim' diye tereddüt yaşadım ama insan istedikten sonra yapamayacağı bir şey yoktur. O sayede basketbola başladım." ifadelerini kullandı.

İlk olarak Büyükşehir Belediye Ankara Spor Kulübü Bedensel Engelliler Takımı'nda basketbol oynamaya başladığını anlatan Demirdağ, daha sonra TSK Rehabilitasyon, Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımlarında forma giydiğini, Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı'nda da görev yaptığını söyledi.

Demirdağ, sayısız şampiyonluk yaşadığını belirterek, "Galatasaray'a transfer olduktan sonra, ilk yılımızda süper lige yükseldik. Daha sonra Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandık. Kıtalar arası şampiyonluk kazandık. O dönem Türkiye'de bir ilki başardık. Sayamadığım birçok uluslararası turnuvaya katıldık." dedi.

Hayatının bir diğer dönüm noktasının MGM'de çalışmaya başlaması olduğunu dile getiren Demirdağ, 2004'te kurumda çalışmaya başladığını bildirdi.

- "Engelli arkadaşlarımız dışarı çıkmalı"

Demirdağ, herkesin bir engelli adayı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Engelli arkadaşlarımızın muhakkak dışarı çıkması lazım. Dört duvar arasından hayat geçmez. Hayata küstüğün zaman hem etrafındakilere hem kendine hayatı zehir edersin. İnsan, tekerlekli sandalye üzerinde de mutlu olabilir. Bu insanın kendisine bağlı. Engelli kardeşlerimizin mutlaka sanat, spor veya müzik gibi kendilerine bir uğraş bulmaları gerekir. Bu hem dış çevreyle kaynaşmak hem de özgüvenleri açısından büyük önem arz ediyor. Ben sporla kendimi buldum. Daha sonra MGM ile daha da pekiştirdim."

Spor hayatına antrenör olarak devam etmek istediğini ifade eden Demirdağ, amacının küçük yaştaki engellileri spora yönlendirmek olduğunu söyledi.



