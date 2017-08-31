Tekerlekli sandalyesiyle taksi durağının neşe kaynağı oldu

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de, bedensel engelli 15 yaşındaki Fatih Baştaş, enerjisi ve yaşama sevinciyle, tekerlekli sandalyesiyle çalıştığı taksi durağı esnafının neşesi haline geldi.

Mehmet ve Serap Baştaş çiftinin üç çocuğundan en büyüğü Fatih Baştaş, doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Yürümesi için ailesinin mücadele verdiği Baştaş, tedavi sürecine rağmen 15 yıldır hayatını tekerlekli sandalye ile sürdürüyor.

Bu eğitim döneminde liseye başlayacak olan Baştaş, yaz tatilini babası ve amcasının çalıştığı taksi durağında değerlendiriyor. Her sabah tek başına tekerlekli sandalyesiyle Ballıkuyu Mahallesi'ndeki evinden Basmane semtindeki iş yerine giden Baştaş, kısa sürede taksi durağında çalışan şoför ve çevredeki esnafın sevgisini kazandı. Güler yüzü, hayata bağlılığı ve çalışkanlığıyla dikkat çeken Baştaş, duraktaki telefonlara bakıyor ve taksileri sıraya koyuyor.

Müşterilerle de yakından ilgilenen ve tekerlekli sandalyesiyle hızlı hareketler yapabilen Baştaş'ın bu performansı, taksi durağı sakinlerini de memnun ediyor. Küçük mesai arkadaşlarına tekerlekli sandalye hediye eden ve rahat hareket edebilmesi için iş yerinin önündeki kaldırıma da rampa yaptıran durak çalışanları, onunla yakından ilgileniyor.

- "Gelmediğim zaman beni arıyorlar"

Yaz tatilini çalışarak değerlendiren Baştaş, bu emeğinin karşılığında para da kazanıyor.

Fatih Baştaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce tüm tatili evde geçirdiğini ama bu sene taksi durağına gitmeye başladığını söyledi.

Durakta hayatının en keyifli günlerini geçirdiğini anlatan Baştaş, "Evde hiçbir şey yapamıyordum. Buraya geldiğim ilk günü hiç unutamıyorum. Durağa gelince sosyalleştim. Taksici ağabeylerimle sohbet ediyorum. Gündemi daha yakından takip ediyorum. Esnaf da beni çok seviyor. Gelmediğim zaman beni arıyorlar." diye konuştu.

- "Eğitimimi aksatmayacağım"

Eğitimini aksatmayacağını dile getiren Baştaş, üniversitede okumayı hedeflediğini kaydetti.

Taksiciliğin zor bir meslek olduğunu yakından gördüğünü vurgulayan Baştaş, kendisine tekerlekli sandalye hediye edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Taksi durağına geldikten sonra kendisine hiçbir şeyi engel olarak görmediğini anlatan Baştaş, "Bazı engelli arkadaşlarımız evde oturuyor. Bakın ben engel tanımadan dışardayım. Durağa gelen vatandaşlar, 'Maşallah sana ne güzel, aferin diyorlar'. Okullar açılıncaya kadar buradayım." dedi.

- "Engelli olduğunu unuttu"

Cemalettin Baştaş ise yeğeninin, durağa gelmeye başlamasıyla yaşama daha sıkı bağlandığını belirtti.

Fatih'in durakta çok mutlu olduğunu anlatan Baştaş, "Onu sevinçli görünce bizler de mutlu oluyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımız onu çok seviyor. Çalışkanlığı, güler yüzü ve enerjisi bizi motive ediyor. Kendisi burada okul harçlığını da kazanıyor. Taksi durağında engelli olduğunu unuttu, en çok da buna seviniyoruz." şeklinde konuştu.

Taksi durağı çevresindeki esnaf da Fatih'in azmi ve gayretini takdir ettiklerini dile getirdi.