Tekfen Tarım, kıtlık riskine karşı arpa bitkisini ıslah edecek

İSTANBUL (AA) - Tekfen Tarım, Avrupa- Akdeniz bölgesinde azalan su kaynakları nedeniyle ortaya çıkabilecek kıtlık riskine karşı, Avrupa Birliği (AB) bünyesinde desteklenen, kuraklığa dayanıklı arpa tohumu ıslahı projesinde yer alan tek Türk firması oldu.



Tekfen Tarım açıklamasına göre, uluslararası GENDIBAR arpa ıslahı projesinde çalışacak tek Türk firması oldu. Akdeniz Bölgesi Araştırma ve İnovasyon Ortaklığı (The Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area – PRIMA) kapsamında gerçekleştirilecek projede Tekfen Tarım Adana Agripark Ar-Ge Merkezi Tesisleri dışında, 6 farklı ülkeden Üniversite ve araştırma enstitüleri bulunuyor.



Açıklamaya göre, çevresel ve sosyal değişimler, tüm dünyanın tarımsal gıda ve su kaynaklarını hızla etkilemeye devam ederken, olası etkileri en aza indirmek için ülkeler ve özel kuruluşların çalışmaları da devam ediyor. Bu bağlamda, AB tarafından yürütülen ve pek çok sektörde bilimsel çalışmalara fon sağlayan inovasyon programı HORİZON 2020, tarım ve gıda alanında çalışmalara destek oluyor. Bu destekten fonlanan Akdeniz Bölgesi Araştırma ve İnovasyon Ortaklığı (The Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area – PRIMA), tarımsal gıda sistemlerinin sürdürülebilirliği için yeni bir proje başlattı. Arpa Genetik Çeşitliliği Projesi kapsamında, kuraklık temelli olası kıtlıkla mücadele için, susuzluğa dayanıklı arpa tohumu ıslahı üzerine uluslararası bir çalışma yapılacak.





- Tekfen Holding'in ilk uluslararası Ar-Ge Projesi





Geçen yılın son günlerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi yetkisini alan Tekfen Tarım Adana Agripark Ar-Ge Merkezi, uzun zamandır insanoğlunun gıda ihtiyacı için oldukça önemli olan buğday, mısır, çeltik gibi bitkilerin ıslahı için de çalışmalar yürütüyordu. PRIMA Projesi kapsamında, akademik kuruluşlar ve araştırma enstitüleri yanı sıra sadece Tekfen Tarım gibi ticari faaliyetleri de olan bir kurumun, kendi bünyesindeki Ar-Ge merkeziyle yer alması Agripark yetkinliklerinin, ‘araştırma kuruluşu seviyesinde’ uluslararası arenada tescili anlamına da geliyor. Proje, aynı zamanda Tekfen Tarım’ın bağlı olduğu Tekfen Holding’in ilk uluslararası Ar-Ge projesi olmasıyla da dikkati çekiyor.





- "Tekfen Tarım uluslararası gücünü gösterdi"







Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, konuya ilişkin açıklamasında sadece akademik ve araştırma kuruluşlarının yer alabildiği ve sonuçları itibariyle Avrupa kıtasının tamamını olumlu yönde etkileyebilecek bir çalışmada tercih edilmelerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Tekfen Tarım Adana Agripark Ar-Ge merkezinin, global anlamda önemli bir kurum olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten İnce, tarımsal gıda sistemlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi noktasında, uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekti.



İnce, "Ortaklık bünyesinde, bizim dışımızda İtalya, Cezayir, Almanya, Mısır, İspanya ve Tunus’tan akademik ya da araştırma kuruluşları yer alıyor. Her ülkenin, gen kaynaklarının amaca uygun kullanılmasına çok önem veriliyor. Özellikle global ölçekte küresel iklim değişikliği göz önüne alındığı zaman, ileriye dönük olarak, farklı iklim değişikliği senaryolarına göre, farklı ıslah programlarının geliştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.