Tekfen Tarım ve Sabancı Üniversitesi iş birliğine gidiyor

Türkiye’de, tarımsal üretimin öncü şirketlerinden Tekfen Tarım, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan iş birliği protokolüne göre; tarımsal ürünlerin üretimine ve süreçlerine yönelik nanoteknoloji ve biyoteknoloji temelli moleküler düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi konusunda ortak projeler geliştirilecek.



İşbirliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, “Bu ülkenin topraklarına ve insanına inancımız tam. Sahip olduğumuz teknoloji ve deneyimli insan kaynağı ile ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktayız. SUNUM ile birlikte gerçekleştireceğimiz yüksek teknolojili Ar-Ge çalışmalarıyla tarım sektörüne liderlik etme hedefimiz var. Bu iş birliği bizlere çalışmalarımızda güç katacak.” dedi.



Tekfen Tarım olarak, Adana Agripark Tesisleri’nin Ar-Ge merkezi olarak yetkilendirildiğini hatırlatan İnce, “Adana’da faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin ilk ve sayılı teknolojik tarım merkezlerinden biri olan Tekfen Tarım Adana Agripark Tesislerimizde pek çok çalışma sürdürüyoruz. Bu işbirliği ile hem bizim hem de SUNUM’un deneyimleriyle tarım için önemli bir sinerji yaratılacağına inanıyorum” diye konuştu. İnce, sektörde üretim yanı sıra Ar-Ge anlamında da lider olmak istediklerini ifade ederek, “Yerli tarımsal üretimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Doku kültürü faaliyeti sayesinde; “bitkicik” seviyesinde başlayan bitkisel üretimle, marketlerin rafında yer alan meyveye kadar uzanan geniş bir yelpazede “tarım ve gıda” entegrasyonunu gerçekleştirerek değer zincirinin son halkasına kadar organik ve inorganik yatırımlarla büyümeyi hedefliyoruz. SUNUM’un sahip olduğu teknolojik imkanlar ve bilgi birikimi ile bu hedefimize ulaşmak için büyük mesafe kat edeceğiz” dedi.



Sabancı Üniversitesi yönetimi Sanayi işbirliklerinde kurumsal yaklaşımı benimsemiş olan SUNUM’un, sektörel taleplerin kurumsal olarak dinlenmesi, çözüm için doğru yetkinliklere sahip takımın oluşturulması, gerçekçi projelendirmeler ve uygun destek araçlarının belirlenmesi ile sanayi ilişkilerinin teşvikini ilke edindiğini belirtti. SUNUM’un nihai hedefinin ise, nanoteknoloji alanında ulusal ve uluslararası düzlemlerde, farklı sektörlerde tüm paydaşlar tarafından tanınan bir “HUB” olmak olduğunun altı çizildi. “Sürdürülebilir tarım uygulamaları alanında SUNUM, özellikle bitki zararlılarının tanımlanması, bitkilerdeki direnç mekanizmalarının aydınlatılması, çevresel koşullara daha dayanıklı türlerin karakterizasyonu, sahada uygulanabilecek hızlı moleküler tarama testleri, biyosensörler ve cihazlar geliştirilmesi ve ürünlerin raf ömrünü uzatmaya yönelik akıllı ambalaj çözümleri geliştirmektedir.”







Türkiye için güçlü işbirliği



Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan SUNUM olarak; nano malzemeler temelinde; yaşam bilimleri, enerji, savunma ve gıda, tarım, su, çevre alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürdüklerini hatırlatarak, “SUNUM, Tekfen Tarım işbirliği; Türkiye’ye, önümüzdeki dönem ivme kazanacak gelişim alanlarından biri olan tarımsal üretimde, sosyoekonomik katma değeri yüksek çıktıları kazandıracaktır. Merkezimiz, sosyal ve ekonomik katma değer yaratma ve bilgiyi toplum içinde yayma misyonu ve vizyonu doğrultusunda faaliyetlerimizi; yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkenin ve yerel sanayinin ihtiyaçlarına ve önceliklerine yönelik olarak sürdürmekteyiz.” diye konuştu.