Tekfen Vakfı Müzik Bursu sahiplerini buldu!

Tekfen Vakfı, kuruluşunun 20’inci yıl dönümünde, klasik müziğe olan desteğine bir yenisini ekleyerek, Müzik Bursu programını başlattı. Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere, Türkiye'deki orkestralar için uluslararası düzeyde yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla, lisans eğitimini yurt dışında klasik batı müziği çalgısı dalında yapacak öğrencilere sağlanacak bursa elliye yakın öğrenci başvurdu.



Başvuruların ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 öğrenci 2’inci tura kalmaya hak kazandı. Tekfen Filarmoni daimi şefi Aziz Shokhakimov’un başkanlığındaki jüri, 6 kriter bazında yaptığı değerlendirme sonucunda burs alacak iki öğrenciyi belirledi.



Lise eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayıp, eğitimine Berlin’deki Barenboim-Said Akademie'de devam etme hakkını kazanan Yunus Altıkanat (viyolonsel) ve lise eğitimini Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nde tamamlayıp eğitimine Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin'de devam edecek Seyfi Can Dağlar (fagot) Tekfen Vakfı Müzik Bursunun sahipleri oldu.



Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, “Tekfen Filarmoni gibi bir sanat kurumunu bünyesinde yaşatan Tekfen Vakfı, aynı zamanda her yıl 550 lise ve üniversite öğrencisine verdiği bursla uzun yıllardır eğitime katkı sağlıyor. 20’inci kuruluş yıl dönümümüzde genç, başarılı müzisyenlerin eğitimine destek vererek, Vakfın iki temel konusu olan eğitim ile sanatı bu Müzik Bursu’nda birleştirmiş olduk. Önümüzdeki yıllarda ikişer öğreniciyi programa dahil ederek, Tekfen Vakfı Müzik Bursuyla yurt dışında lisans eğitimi görecek öğrenci sayısını 8’e çıkartacağız. Bursiyerelerimiz, okul takvimleri müsaade ettikçe, stajyer müzisyen olarak Tekfen Filarmoni’de tecrübe de kazanabilecekler” dedi.