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Tekirdağ ayçiçeği 2 lira 73 kuruştan alıcı buldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sezonun ilk ayçiçeği gerçekleştirilen ihale ile kilogramı 2 lira 73 kuruştan alıcı buldu.Malkara Ticaret Borsası'nda gerçekleşen ilk seansta ilçeye bağlı Alaybey Mahallesi'nden Tahsin Pınarcı,...

Tekirdağ ayçiçeği 2 lira 73 kuruştan alıcı buldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sezonun ilk ayçiçeği gerçekleştirilen ihale ile kilogramı 2 lira 73 kuruştan alıcı buldu.

Malkara Ticaret Borsası'nda gerçekleşen ilk seansta ilçeye bağlı Alaybey Mahallesi'nden Tahsin Pınarcı, Pioneer marka ve 41.24 yağ oranlı 1,5 ton ayçiçeği ürününü satışa sundu.

Malkara Ticaret Borsası'na kayıtlı tüccarlar arasında yapılan ilk seans ihalesinde ayçiçeğinin kilogramına 2 lira 73 kuruş fiyat veren Hüseyin Beşer, 1,5 ton ayçiçeğinin sahibi oldu.

Seans sonrası gazetecilere açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz, bu yıl ayçiçeğinde verimin yüksek olduğunu, fiyatların da bu seviyelerde seyretmesini dilediklerini kaydetti.

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