Tekirdağ bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını bekliyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin doğası, tarihi ve kültürel yapısıyla öne çıkan Uçmakdere Mahallesi, Kurban Bayramı'nda "gökyüzüne dokunmak" isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlayacak.

Aynı anda 625 metreden ortalama 40 paraşüte kalkış imkanı sağlaması ve zeminin doğal çimle kaplı olması dolayısıyla Türkiye'deki en uygun parkurlardan olan Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde bayramda yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyenlerin uğrak yeri olacak.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) Başkanı Sadri Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak 5 yıldır profesyonel uçuşlarını bu bölgede gerçekleştirdiklerini ve bölgenin her geçen gün daha çok ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Uçmakdere'nin doğal güzellikleri dolayısıyla da yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri haline geldiğini ifade eden Özel, "5 yıldır burada profesyonel olarak tantem uçuşları gerçekleştiriyoruz. 625 metre yüksekliğinde bir tepemiz var, oradan kulübümüzde eğitmen bir pilot ile gelen vatandaşlar uçuşlarını gerçekleştiriyor." dedi.

Özel, yılın 12 ayında uçuş imkanı sağladığı için Tekirdağ'ın, Türkiye'nin yamaç paraşütü sporu için en uygun uçuş pistlerinden birine sahip olduğunu aktardı.

- "Yamaç paraşütü tutkunlarını Uçmakdere'ye bekliyoruz"

Uçuş bölgesinin Tekirdağ il merkezine 25, İstanbul'a da 150 kilometre uzaklıkta olmasının da paraşüt alanına ulaşım kolaylığı sağladığını belirten Özel, şu bilgileri verdi:

"Önümüzde 10 günlük bir bayram tatili var. Hava müsaade ederse bayramda da yoğun bir uçuş programımız olacak. Bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını Uçmakdere'ye bekliyoruz. Bölge İstanbul'a yakınlığı ile önemli bir konuma sahip. Yılın her ayı bu işi yapmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlamak istiyoruz. Yamaç paraşütü turizmi açısından da önemli bir yer Uçmakdere. Yılın 12 ayı burada uçuş yapmak mümkün."