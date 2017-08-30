Tekirdağ Limanı'nda tatil yoğunluğu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla feribotları kullanarak Bandırma ile Avşa ve Marmara adalarına geçmek isteyen araç sürücüleri, yoğunluğa neden oluyor.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tekirdağ Limanı'nda, araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreye ulaşıyor.

Trafik ve zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir alırken, tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.